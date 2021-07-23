ЦБ допустил рост экономики России в этом году на 4,5%

В то же время регулятор повысил прогноз инфляции в России. Так, по итогам года она может составить 5,7–6,2%, что значительно выше цели в 4%. В предыдущем прогнозе ЦБ указывал, что темп роста потребительских цен составит в декабре 4,7–5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.