ЦБ допустил рост экономики России в этом году на 4,5%
ВВП России по итогам текущего года может вырасти на 4–4,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза Центробанка, опубликованного сегодня. В предыдущем прогнозе от 23 апреля регулятор предполагал увеличение экономики страны на 3–4%.
«С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, а также июльского решения ОПЕК+ о расширении добычи нефти Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 г. на 4,0–4,5%. В 2022–2023 гг. российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2,0–3,0% ежегодно», — говорится в пресс-релизе ЦБ.
В то же время регулятор повысил прогноз инфляции в России. Так, по итогам года она может составить 5,7–6,2%, что значительно выше цели в 4%. В предыдущем прогнозе ЦБ указывал, что темп роста потребительских цен составит в декабре 4,7–5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Регулятор отметил, что «с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2022 г.» и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. По итогам июня она составила 6,5% после 6% в мае.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам этого года ВВП России вырастет примерно на 4%. В прошлом году экономика страны упала на 3% вследствие пандемии коронавируса. При этом в 2019 г. ВВП вырос на 1,3%.
Если в 2021 г. экономика России вырастет на 4%, это будет самый высокий показатель за девять лет, следует из данных Росстата. В последний раз такой рост ВВП фиксировался в 2012 г. Значение в 4,5% ранее было в 2010 г.