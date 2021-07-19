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Путин спрогнозировал рост экономики России в 2021 году на 4%

Ведомости

Рост ВВП России по итогам текущего года составит около 4%, заявил президент России Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и проектам, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей мы смогли быстро преодолеть кризисные последствия. Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%. Надеюсь, что близко к этому», — сказал глава государства. 

Он указал, что такие «позитивные тенденции» нужно использовать для повышения уровня жизни людей. По словам президента, сейчас уровень безработицы в России составляет в среднем 4,9%, что близко к 4,7%, которые были в 2019 г. 

В то же время Путин заявил, что в стране существует ряд нерешенных проблем. Среди таковых он назвал в том числе бедность и низкий уровень доходов граждан. 

Объем ВВП России за 2020 г. составил, по оценке Росстата, почти 107 трлн руб. В целом он сократился на 3% по сравнению с предыдущим годом из-за пандемии коронавируса. Это снижение стало самым сильным с 2009 г., когда экономика страны упала сразу на 7,9%. В 2019 г. ВВП вырос на 1,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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