Путин спрогнозировал рост экономики России в 2021 году на 4%

Объем ВВП России за 2020 г. составил, по оценке Росстата, почти 107 трлн руб. В целом он сократился на 3% по сравнению с предыдущим годом из-за пандемии коронавируса. Это снижение стало самым сильным с 2009 г., когда экономика страны упала сразу на 7,9%. В 2019 г. ВВП вырос на 1,4%.