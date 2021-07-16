Путин заявил о преодолении экономических последствий пандемии

В конце мая Путин заявил о восстановлении российской экономики, несмотря на сложности, обратив внимание на то, что ВВП России за январь — март текущего года оказался лишь на 1% ниже показателя I квартала прошлого года. Тенденция на снижение безработицы, отмечал президент, сохраняет устойчивый характер. В июне он констатировал, что российская экономика выходит из вызванного пандемией кризиса, и подчеркнул, что скорый выход России на «новые рубежи» не вызывает у него сомнений.