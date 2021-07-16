Путин заявил о преодолении экономических последствий пандемии
Российская экономика в целом преодолела последствия пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров экономик форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС).
«Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля. Президент напомнил, что в России реализован комплекс мер, направленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Их реализация позволяет «уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста».
Путин отметил, что Россия готова делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики.
В конце мая Путин заявил о восстановлении российской экономики, несмотря на сложности, обратив внимание на то, что ВВП России за январь — март текущего года оказался лишь на 1% ниже показателя I квартала прошлого года. Тенденция на снижение безработицы, отмечал президент, сохраняет устойчивый характер. В июне он констатировал, что российская экономика выходит из вызванного пандемией кризиса, и подчеркнул, что скорый выход России на «новые рубежи» не вызывает у него сомнений.