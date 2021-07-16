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Путин заявил о преодолении экономических последствий пандемии

Ведомости

Российская экономика в целом преодолела последствия пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров экономик форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС).

«Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля. Президент напомнил, что в России реализован комплекс мер, направленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Их реализация позволяет «уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста».

Путин отметил, что Россия готова делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики.

В конце мая Путин заявил о восстановлении российской экономики, несмотря на сложности, обратив внимание на то, что ВВП России за январь — март текущего года оказался лишь на 1% ниже показателя I квартала прошлого года. Тенденция на снижение безработицы, отмечал президент, сохраняет устойчивый характер. В июне он констатировал, что российская экономика выходит из вызванного пандемией кризиса, и подчеркнул, что скорый выход России на «новые рубежи» не вызывает у него сомнений.

Ранее по теме: Путин рассказал о выходе экономики России из вызванного пандемией кризиса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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