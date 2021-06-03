Путин рассказал о выходе экономики России из вызванного пандемией кризиса

«Хотел бы сказать, что текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому – результаты работы российской экономики в целом... в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — приводятся его слова на сайте Кремля.