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Экономика

Путин рассказал о выходе экономики России из вызванного пандемией кризиса

Ведомости

Российская экономика выходит из кризиса, в котором оказалась из-за пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ-2021, в которой он принял участие по видеосвязи.

«Хотел бы сказать, что текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому – результаты работы российской экономики в целом... в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Глава государства также заявил, что скорый выход России на «новые рубежи» не вызывает у него сомнений.

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В конце мая Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о восстановлении российской экономики несмотря на сложности, обратив внимание на то, что ВВП России за январь-март текущего года лишь на 1% ниже показателя первого квартала прошлого года.

Тенденция на снижение безработицы, отмечал президент, сохраняет устойчивый характер: ее пиковое значение в августе прошлого года составляло 6,4%, а в апреле текущего года уровень безработицы сократился до 5,2%. Численность занятых в российской экономике выросла на 1,2 млн человек, для достижения уровня 2019 г. этот показатель должен увеличиться еще на 700 тыс. человек. При этом наиболее приоритетной для властей задачей Путин назвал рост доходов россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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