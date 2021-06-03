В Кремле оценили заявление Силуанова об отказе от доллара в структуре ФНБ

Последний раз структура ФНБ менялась в конце февраля. Тогда Минфин объявил, что 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях, а 5% в японский йенах в ущерб доллару и евро. Их доля сократилась с 45% до 35% для каждой валюты, а доля фунтов стерлингов сохранится на уровне 10%. В ведомстве объяснили этот шаг направленностью на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».