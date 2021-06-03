В Кремле оценили заявление Силуанова об отказе от доллара в структуре ФНБ
Процесс дедолларизации носит постоянный характер и происходит не только в России, но и в других странах мира. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра финансов Антона Силуанова на ПМЭФ-2021 о том, что Россия в ближайшее время откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния.
«Процесс дедолларизации он постоянный, он сейчас виден невооруженным глазом, и этот процесс дедолларизации имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты», — заявил он.
Песков также заметил, что разъяснять причину отказа от доллара в структуре ФНБ должно правительство, а не Кремль.
Силуанов ранее сегодня заявил, что переход к новой структуре ФНБ может состояться в течение месяца. Сейчас в структуре ФНБ доля доллара и евро составляет по 35%, юаня — 15%, фунтов стерлингов — 10%, иены — 5%. После перехода в евро будет около 40% ФНБ, в юанях 30%, в золоте 20%, в фунтах и иенах по 5%.
Последний раз структура ФНБ менялась в конце февраля. Тогда Минфин объявил, что 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях, а 5% в японский йенах в ущерб доллару и евро. Их доля сократилась с 45% до 35% для каждой валюты, а доля фунтов стерлингов сохранится на уровне 10%. В ведомстве объяснили этот шаг направленностью на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».
О необходимости дедолларизации российской экономики неоднократно заявляли многие российские госслужащие. В частности, в апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва считает важным наращивать усилия «по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров». «Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся», — сказал Лавров.