Лавров заявил о проработке Россией отказа от западных платежных систем
Россия прорабатывает отказ от западных платежных систем и переход на альтернативные доллару национальные валюты в международных расчетах, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью иранскому агентству IRNA.
По словам министра, Москва считает важным наращивать усилия «по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров». «Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся», — сказал Лавров.
В конце февраля Минфин объявил об изменении Фондом национального благосостояния (ФНБ) своей структуры 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях, а 5% в японский йенах в ущерб доллару и евро. Их доля сократилась с 45% до 35% для каждой валюты, а доля фунтов стерлингов сохранится на уровне 10%. В ведомстве объяснили этот шаг направленностью на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».
После этого замглавы МИДа Сергей Рябков, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин высказались о необходимости дальнейшей дедолларизации российской экономики и отметили уже достигнутые успехи по снижению зависимости от американской валюты в международных расчетах в последние годы.
В то же время агентство Bloomberg оценило в $7,7 млрд потери России только от первого, 2020 года дедолларизации. По мнению издания, российский ЦБ в 2019 г. вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Как поясняли в агентстве, если бы регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, в целом составляющих около $531 млрд, то к марту он получил бы примерно 3,8%-ный рост.