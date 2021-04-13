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Лавров заявил о проработке Россией отказа от западных платежных систем

Ведомости

Россия прорабатывает отказ от западных платежных систем и переход на альтернативные доллару национальные валюты в международных расчетах, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью иранскому агентству IRNA.

По словам министра, Москва считает важным наращивать усилия «по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров». «Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся», — сказал Лавров.

В конце февраля Минфин объявил об изменении Фондом национального благосостояния (ФНБ) своей структуры 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях, а 5% в японский йенах в ущерб доллару и евро. Их доля сократилась с 45% до 35% для каждой валюты, а доля фунтов стерлингов сохранится на уровне 10%. В ведомстве объяснили этот шаг направленностью на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».

После этого замглавы МИДа Сергей Рябков, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин высказались о необходимости дальнейшей дедолларизации российской экономики и отметили уже достигнутые успехи по снижению зависимости от американской валюты в международных расчетах в последние годы.

В то же время агентство Bloomberg оценило в $7,7 млрд потери России только от первого, 2020 года дедолларизации. По мнению издания, российский ЦБ в 2019 г. вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Как поясняли в агентстве, если бы регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, в целом составляющих около $531 млрд, то к марту он получил бы примерно 3,8%-ный рост.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных