Володин заявил о последовательном уходе России от долларовой зависимости
Россия постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивая переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет «РИА Новости».
«Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — сказал Володин. Он напомнил, что в конце февраля Фонд национального благосостояния (ФНБ) сократил долю доллара до 35% в пользу китайских юаней (15%) и японских йен (5%). В Минфине тогда объяснили, что делают это ради «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».
Ранее о необходимости дедолларизации заявил ряд высокопоставленных российских чиновников и политических деятелей. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доллар США останется в обращении в России, однако нужно снижать зависимость российской экономики от него. По ее словам, за последние 10 лет вложения России в американские государственные обязательства уменьшились в 30 раз. О необходимости сократить использование доллара до минимума из-за угрозы санкций со стороны США также заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков.
В то же время агентство Bloomberg оценило в $7,7 млрд потери России только от первого, 2020 года дедолларизации. По мнению издания, российский ЦБ в 2019 г. вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Как поясняли в агентстве, если бы регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, в целом составляющих около $531 млрд, то к марту он получил бы примерно 3,8%-ный рост.