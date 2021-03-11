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Володин заявил о последовательном уходе России от долларовой зависимости

Ведомости

 Россия постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивая переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет «РИА Новости».

«Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — сказал Володин. Он напомнил, что в конце февраля Фонд национального благосостояния (ФНБ) сократил долю доллара до 35% в пользу китайских юаней (15%) и японских йен (5%). В Минфине тогда объяснили, что делают это ради «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».

Ранее о необходимости дедолларизации заявил ряд высокопоставленных российских чиновников и политических деятелей. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доллар США останется в обращении в России, однако нужно снижать зависимость российской экономики от него. По ее словам, за последние 10 лет вложения России в американские государственные обязательства уменьшились в 30 раз. О необходимости сократить использование доллара до минимума из-за угрозы санкций со стороны США также заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков.

В то же время агентство Bloomberg оценило в $7,7 млрд потери России только от первого, 2020 года дедолларизации. По мнению издания, российский ЦБ в 2019 г. вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Как поясняли в агентстве, если бы регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, в целом составляющих около $531 млрд, то к марту он получил бы примерно 3,8%-ный рост.

Ранее по теме: Матвиенко оценила вероятность отказа от доллара в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных