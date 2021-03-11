Володин заявил о последовательном уходе России от долларовой зависимости

В то же время агентство Bloomberg оценило в $7,7 млрд потери России только от первого, 2020 года дедолларизации. По мнению издания, российский ЦБ в 2019 г. вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Как поясняли в агентстве, если бы регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, в целом составляющих около $531 млрд, то к марту он получил бы примерно 3,8%-ный рост.