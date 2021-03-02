Матвиенко оценила вероятность отказа от доллара в России

Ранее замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил в интервью Bloomberg, что Россия должна срочно сократить использование доллара до минимума из-за угрозы санкций со стороны США. В декабре 2020 г. глава Минфина России Антон Силуанов заявил о необходимости перейти на рубль при совершении внешнеэкономических сделок и избавляться от политических рисков, которые несут «политизированные» доллар и евро. Он отметил, что с 2017 г. доля расчетов в долларах сократилась где-то с 52% до 47%, а в рублях выросла на 4-5%, до 23%, что, по его мнению, «мало».