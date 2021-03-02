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Матвиенко оценила вероятность отказа от доллара в России

Ведомости

Доллар США останется в обращении в России, однако нужно снижать зависимость российской экономики от него, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости». 

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что Центробанк и правительство последние годы проводят политику дедолларизации по поручению президента России Владимира Путина. Золотовалютные резервы России, по ее словам, уже намного меньше зависят от доллара. Также за последние 10 лет вложения России в государственные обязательства США уменьшились в 30 раз. 

Ранее замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил в интервью Bloomberg, что Россия должна срочно сократить использование доллара до минимума из-за угрозы санкций со стороны США. В декабре 2020 г. глава Минфина России Антон Силуанов заявил о необходимости перейти на рубль при совершении внешнеэкономических сделок и избавляться от политических рисков, которые несут «политизированные» доллар и евро. Он отметил, что с 2017 г. доля расчетов в долларах сократилась где-то с 52% до 47%, а в рублях выросла на 4-5%, до 23%, что, по его мнению, «мало».

Ранее по теме: В МИД России заявили о необходимости ограничить использование доллара

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных