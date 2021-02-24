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В МИД России заявили о необходимости ограничить использование доллара

Ведомости

Россия должна срочно сократить использование доллара до минимума из-за угрозы санкций со стороны администрации нового президента США Джо Байдена, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью Bloomberg.

«Нам нужно отгородиться от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал Рябков. Он пояснил, что Москве необходимо сделать это на фоне того, как Вашингтон сигнализирует о намерениях ввести новые санкции против России.

В декабре 2020 г. глава Минфина России Антон Силуанов заявил о необходимости перейти на рубль при совершении внешнеэкономических сделок и избавляться от политических рисков, которые несут «политизированные» доллар и евро. Он отметил, что с 2017 г. доля расчетов в долларах сократилась где-то с 52% до 47%, а в рублях выросла на 4-5%, до 23%, что, по его мнению, «мало».

Ранее сегодня Минфин объявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) меняет свою структуру: 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях, а 5% в японский йенах. В то же время доли доллара сократятся с 45% до 35% для каждой валюты, а доля фунтов стерлингов сохранится на уровне 10%. В ведомстве пояснили, что вложения средств фонда в крупнейшие азиатские валюты направлены на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».

Ранее по теме: Минфин сократил долю доллара и евро в структуре ФНБ в пользу юаня и йены

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных