В МИД России заявили о необходимости ограничить использование доллара
Россия должна срочно сократить использование доллара до минимума из-за угрозы санкций со стороны администрации нового президента США Джо Байдена, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью Bloomberg.
«Нам нужно отгородиться от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал Рябков. Он пояснил, что Москве необходимо сделать это на фоне того, как Вашингтон сигнализирует о намерениях ввести новые санкции против России.
В декабре 2020 г. глава Минфина России Антон Силуанов заявил о необходимости перейти на рубль при совершении внешнеэкономических сделок и избавляться от политических рисков, которые несут «политизированные» доллар и евро. Он отметил, что с 2017 г. доля расчетов в долларах сократилась где-то с 52% до 47%, а в рублях выросла на 4-5%, до 23%, что, по его мнению, «мало».
Ранее сегодня Минфин объявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) меняет свою структуру: 15% его средств будут отныне размещены в китайских юанях, а 5% в японский йенах. В то же время доли доллара сократятся с 45% до 35% для каждой валюты, а доля фунтов стерлингов сохранится на уровне 10%. В ведомстве пояснили, что вложения средств фонда в крупнейшие азиатские валюты направлены на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».