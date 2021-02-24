Минфин сократил долю доллара и евро в структуре ФНБ в пользу юаня и йены
Минфин пересмотрел структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), переведя 15% его средств в китайский юань и 5% в японскую иену. Одновременно с этим доли доллара США и евро в структуре фонда были сокращены, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«В нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%», — говорится в сообщении. Там пояснили, что эти изменения направлены на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».
До этого ФНБ держал средства только в трех неазиатских валютах: 45% — в долларе, 45% — в евро и 10% — в фунте. На 1 января 2021 года размер ФНБ составлял $183,36 млрд или 11,7% от объема ВВП страны.
Впервые о намерении перевести часть средств ФНБ в юани и йены из-за геополитических рисков в Минфине заявили осенью 2019 г. В марте 2020 г. еще одним из доводов в пользу этого решения в ведомстве назвали необходимость синхронизировать валютную структуру ФНБ со структурой золотовалютных резервов (ЗВР) Центробанка. Окончательное решение о начале подготовки изменений структуры ФНБ было принято в апреле того же года.
В то же время агентство Bloomberg оценило в $7,7 млрд потери России только от первого года дедолларизации. По мнению издания, российский ЦБ в 2019 г. вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Как поясняли в агентстве, если бы регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, в целом составляющих около $531 млрд, то к марту он получил бы примерно 3,8%-ный рост.