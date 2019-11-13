Россия сократит долю доллара в Фонде национального благосостояния
Минфин планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 г., заявил замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, вопрос назрел, в том числе из-за геополитических рисков.
Сейчас по утвержденным Минфином правилам доля вложений фонда в долларах должна составлять 45%, еще 45% – в евро, остальные 10% – в фунтах стерлингов. По состоянию на 1 ноября размер вложений ФНБ в долларах достиг $45,4 млрд, или 46% от общего размера валютных средств.
Министерство рассматривает разные валюты для замены доллара, в том числе юань. По словам Колычева, Минфин хочет синхронизироваться с ЦБ, который уже поменял и продолжает менять структуру своих международных золотовалютных резервов. «Они не будут идентичны, но очень похожи», – добавил замминистра.
По данным ЦБ на 31 марта 2019 г., доля доллара в структуре золотовалютных резервов составляла 23,6%, евро – 30,3%, юаня – 14,2%, фунтов стерлингов – 6,6%, японской иены – 3,9%, канадских и австралийских долларов – 2,5% и 0,8% соответственно.
О планах Минфина в следующем году изменить структуру ФНБ ранее писал Reuters со ссылкой на источник в министерстве. Это может отразиться на покупках валюты в рамках бюджетного правила: ЦБ может покупать меньше долларов и увеличить закупки евро, но этот вопрос пока не обсуждался, добавил собеседник агентства.
США своими действиями подрывают доверие мира к доллару, говорил на Гайдаровском форуме премьер Дмитрий Медведев. По словам президента Владимира Путина, у России нет цели уходить от доллара, но нестабильность расчетов в этой валюте вынуждает многие страны искать альтернативные способы расчетов и резервирования.
Россия потеряла около около $7,7 млрд из-за сокращения доли доллара в золотовалютных резервах, подсчитал в октябре Bloomberg. По данным издания, ЦБ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил ралли доллара, который вырос на 6,5%. Если бы регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, то к марту 2019 г. он получил бы примерно 3,8%-ный рост.