Россия сократит долю доллара в Фонде национального благосостояния

Россия потеряла около около $7,7 млрд из-за сокращения доли доллара в золотовалютных резервах, подсчитал в октябре Bloomberg. По данным издания, ЦБ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил ралли доллара, который вырос на 6,5%. Если бы регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, то к марту 2019 г. он получил бы примерно 3,8%-ный рост.