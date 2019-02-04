Зачем ЦБ меняет доллары на юани
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В опубликованном недавно обзоре по управлению золотовалютными активами Банк России раскрыл информацию о существенном изменении валютной структуры резервов во II квартале 2018 г. Оказалось, он вдвое – до 21,9% – снизил долю доллара США в своих иностранных активах, перераспределив около $100 млрд в пользу китайского юаня, евро и японской иены. Всего на 30 июня 2018 г. из $458 млрд резервов доля юаня составила 14,7% (около $67 млрд). При этом уменьшились вложения в государственные ценные бумаги других стран – с $226 млрд до $181 млрд – и возросли суммы депозитов и остатков на корреспондентских счетах – c $93,6 млрд до $131,1 млрд.
В январе, выступая на Гайдаровском форуме, первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что доля юаня растет в резервах всех стран после того, как МВФ включил юань в корзину резервных валют: «Мы видим сценарии, при которых юань более интересен <...> это вопрос диверсификации резервов на случаи реализации разных сценариев. Мы действительно смотрели на разные сценарии, какие там в разных сценариях экономического рода риски и геополитического рода риски, чтоб нам в разных сценариях было достаточно резервов. И сценарии, которые мы рассматривали, были неупрощенные». На вопрос о минимальном уровне доллара США в резервах она отвечать отказалась.
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