Во вторник Центробанк вернется на валютный рынок

Статья опубликована в № 4731 от 14.01.2019 под заголовком: Центробанк вернется на рынок за долларами для Минфина

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Сумма покупок значительно меньше, чем когда Центробанк последний раз выходил на рынок Евгений Разумный / Ведомости

Во вторник Центробанк собирается возобновить покупку валюты по бюджетному правилу – на 15,6 млрд руб. в день до 6 февраля. Всего будет потрачено 265,8 млрд руб., сообщил Минфин в пятницу. Это минимальная сумма с апреля 2018 г., когда на покупку валюты было направлено 240,7 млрд руб.

Центробанк приостановил покупки валюты в августе из-за ослабления курса рубля и начал, чтобы выполнять бюджетное правило, продавать валюту Минфину из резервов. Отсутствие регулятора на валютном рынке пошло рублю на пользу: на рынок поступила дополнительная валюта, что позволило нивелировать отток капитала и стабилизировать обменный курс.