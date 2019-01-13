Статья опубликована в № 4731 от 14.01.2019 под заголовком: Центробанк вернется на рынок за долларами для Минфина
Во вторник Центробанк вернется на валютный рынок
По мнению экспертов, рублю бояться нечего
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Сумма покупок значительно меньше, чем когда Центробанк последний раз выходил на рынок
Евгений Разумный / Ведомости
Во вторник Центробанк собирается возобновить покупку валюты по бюджетному правилу – на 15,6 млрд руб. в день до 6 февраля. Всего будет потрачено 265,8 млрд руб., сообщил Минфин в пятницу. Это минимальная сумма с апреля 2018 г., когда на покупку валюты было направлено 240,7 млрд руб.
Центробанк приостановил покупки валюты в августе из-за ослабления курса рубля и начал, чтобы выполнять бюджетное правило, продавать валюту Минфину из резервов. Отсутствие регулятора на валютном рынке пошло рублю на пользу: на рынок поступила дополнительная валюта, что позволило нивелировать отток капитала и стабилизировать обменный курс.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}