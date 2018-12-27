Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4727 от 28.12.2018 под заголовком: Системные инвестиции

Сколько заработали и потеряли инвесторы в 2018 году

«Ведомости» подсчитали, чем обернулись рублевые инвестиции в различные активы
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«Ведомости» подсчитали, чем обернулись рублевые инвестиции в различные активы в 2018 г. Черными лошадками года оказались акции «Мультисистемы» (+128%), облигации АФК «Система» (+55%), а также палладий (+40%)

В минувшем году инвесторы оказались заложниками действий политиков и монетарных властей. Наибольшее влияние на рубль и фондовый рынок оказали санкции США, торговая война США с Китаем, рост инфляционных ожиданий из-за повышения НДС с нового года. Из-за этого ЦБ повысил ключевую ставку.

Масла в огонь подлил рост процентных ставок в США, из-за которого доллар существенно укрепился к корзине мировых валют, бегство международных инвесторов из рисковых активов и с падающих развивающихся рынков.

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