Доллары не доходят до российских компаний

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Рублю не потеснить доллар в экспортных контрактах Максим Стулов / Ведомости

Даже не попавшие под санкции компании страдают из-за введенных ограничений – около трети расчетов в долларах по российским экспортным контрактам проходят с задержками вплоть до месяца. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Задержки, по его словам, возникают из-за того, что иностранные партнеры запрашивают информацию у OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение минфина США, отвечающее за применение санкций), можно ли им проводить операцию или нет. Платежи задерживают и азиатские партнеры, рассказал Силуанов, и порой от американской компании получить деньги даже проще; больше всего проблем у оборонного комплекса.

После введения этой весной санкций против «Рособоронэкспорта» расчеты в долларах по экспортным контрактам полностью прекратились, говорят несколько сотрудников в оборонно-промышленных компаниях, поэтому используются валюты стран-покупателей (например, китайские юани, ведется активная работа и по использованию индийских рупий) или третьих стран. Банки в странах-импортерах отказываются проводить платежи и в отношении российских поставщиков, не включенных в санкционные списки, а также выдавать банковские гарантии, рассказывал ранее менеджер одного из предприятий оборонной промышленности. Иногда торговать в национальных валютах безопаснее, подтверждал сотрудник крупного экспортера.