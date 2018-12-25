Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4725 от 26.12.2018 под заголовком: Долгожданный доллар

Доллары не доходят до российских компаний

А за замену валюты в контрактах приходится платить
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Даже не попавшие под санкции компании страдают из-за введенных ограничений – около трети расчетов в долларах по российским экспортным контрактам проходят с задержками вплоть до месяца. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Задержки, по его словам, возникают из-за того, что иностранные партнеры запрашивают информацию у OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение минфина США, отвечающее за применение санкций), можно ли им проводить операцию или нет. Платежи задерживают и азиатские партнеры, рассказал Силуанов, и порой от американской компании получить деньги даже проще; больше всего проблем у оборонного комплекса.

После введения этой весной санкций против «Рособоронэкспорта» расчеты в долларах по экспортным контрактам полностью прекратились, говорят несколько сотрудников в оборонно-промышленных компаниях, поэтому используются валюты стран-покупателей (например, китайские юани, ведется активная работа и по использованию индийских рупий) или третьих стран. Банки в странах-импортерах отказываются проводить платежи и в отношении российских поставщиков, не включенных в санкционные списки, а также выдавать банковские гарантии, рассказывал ранее менеджер одного из предприятий оборонной промышленности. Иногда торговать в национальных валютах безопаснее, подтверждал сотрудник крупного экспортера.

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