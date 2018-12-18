Дедолларизация как импортозамещение

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Вопрос снижения использования доллара появляется и уходит регулярно Ярослав Чингаев для Ведомостей

К концу ноября появилось два любопытных высказывания про доллар. Первое – председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, который полагает, что отказаться от доллара в пользу рубля в торговле и контрактах с другими странами довольно сложно из-за волатильности курса нашей валюты. Второе – министра Максима Орешкина, который считает, что реальный курс рубля будет постепенно укрепляться до 2036 г.

Оба этих высказывания про схожие вещи. Рубль пока не стал расчетной валютой в мире, его использование через систему SWIFT – около 0,25% всех платежей. В основном это платежи между странами Евразийского экономического союза, которые рассчитываются с Россией в рублях более чем на 70% торгового оборота. Среднесрочная стабильность курса может увеличить эту долю, но тут важнее связь рубля и торговых потоков, которые у России растут с Азией, стабильны с Европой и не слишком велики с Северной Америкой. За пределами ближнего зарубежья в ближайшие годы рубль будет использоваться нечасто и скорее как промежуточная валюта для конвертации в другие – например, если будут усложнены долларовые расчеты и придется пользоваться заменителями. В такой ситуации перестройка расчетов на другие валюты будет вынужденно быстрой (и не зря Центробанк попросил банки иметь запасные варианты для карт Mastercard и Visa), но едва ли окажется переходом полностью на рубли – так как евро, или швейцарские франки, или даже юани будут удобнее для международной торговли. При этом даже жесткий вариант санкций не предполагает отключения всей российской банковской инфраструктуры – речь идет про один-два банка в ближайший раунд, и вряд ли санкции будут перенесены на все финансовые организации в следующих раундах. Поэтому «конвертация» валютных вкладов в рубли не очень реалистична. Внутренняя рублевая инфраструктура никак не зависит от долларовых счетов, и она тоже будет устойчивой.