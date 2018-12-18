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Статья опубликована в № 4719 от 18.12.2018 под заголовком: Дедолларизация как импортозамещение

Дедолларизация как импортозамещение

Экономист Олег Шибанов о том, есть ли смысл дополнительно усложнять использование доллара
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К концу ноября появилось два любопытных высказывания про доллар. Первое – председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, который полагает, что отказаться от доллара в пользу рубля в торговле и контрактах с другими странами довольно сложно из-за волатильности курса нашей валюты. Второе – министра Максима Орешкина, который считает, что реальный курс рубля будет постепенно укрепляться до 2036 г.

Оба этих высказывания про схожие вещи. Рубль пока не стал расчетной валютой в мире, его использование через систему SWIFT – около 0,25% всех платежей. В основном это платежи между странами Евразийского экономического союза, которые рассчитываются с Россией в рублях более чем на 70% торгового оборота. Среднесрочная стабильность курса может увеличить эту долю, но тут важнее связь рубля и торговых потоков, которые у России растут с Азией, стабильны с Европой и не слишком велики с Северной Америкой. За пределами ближнего зарубежья в ближайшие годы рубль будет использоваться нечасто и скорее как промежуточная валюта для конвертации в другие – например, если будут усложнены долларовые расчеты и придется пользоваться заменителями. В такой ситуации перестройка расчетов на другие валюты будет вынужденно быстрой (и не зря Центробанк попросил банки иметь запасные варианты для карт Mastercard и Visa), но едва ли окажется переходом полностью на рубли – так как евро, или швейцарские франки, или даже юани будут удобнее для международной торговли. При этом даже жесткий вариант санкций не предполагает отключения всей российской банковской инфраструктуры – речь идет про один-два банка в ближайший раунд, и вряд ли санкции будут перенесены на все финансовые организации в следующих раундах. Поэтому «конвертация» валютных вкладов в рубли не очень реалистична. Внутренняя рублевая инфраструктура никак не зависит от долларовых счетов, и она тоже будет устойчивой.

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