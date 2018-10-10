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Как решиться на дедолларизацию

Чтобы всерьез рассчитывать на заметную дедолларизацию национальной экономики, нужны либо колоссальная смелость замыслов, либо безрассудство, считает экономист Николай Кащеев
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Каждый раз, когда речь заходит о дедолларизации, заявления обычно звучат из двух областей. Если речь пойдет о практической проблеме – то о национальной экономике, в которой нацвалюта по какой-либо причине была потеснена ранее долларом на внутреннем рынке (из последних примеров – Гаити), для россиян эта проблема в основном перекочевала в область валютных депозитов. Если же говорят о политических или геополитических мечтах и интенциях – то о международном вытеснении доллара с рынков и из расчетов между странами. Ни тот ни другой аспекты не новы, мягко говоря.

Доллар, как мы знаем, стал мировой резервной валютой номер один после Второй мировой войны в результате соглашения в Бреттон-Вудсе, которое иногда считают просто модификацией золотого стандарта; только теперь важнейшие мировые валюты фиксировались к доллару, а уж тот должен был иметь определенное золотое содержимое. В 1945 г. США аккумулировали в своих резервах 17 850 т золота. Для сравнения: Великобритания располагала 1770 т, Франция – примерно 1400 т, Швейцария – 1200 т. (К слову, и сегодня США – крупнейший держатель золота в мире, владеют 8134 т, почти вдвое больше второго по объемам владельца – Германии. Россия на 5-м месте – менее 2000 т, у Китая – около 1850 т.) С этим гигантским объемом золота США выступили главным казначеем Бреттон-Вудской системы.

Как и следовало ожидать, бреттон-вудские пережитки золотого стандарта приказали долго жить во время так называемого «шока Никсона» в начале 1970-х гг., когда несбалансированные бюджетные расходы США, в том числе из-за войны во Вьетнаме, привели к массовой эмиссии долларов. Отмена Бреттон-Вудской системы и окончательное падение золотого стандарта были восприняты миром не как апокалипсис, а как антикризисные меры, и игра началась в новой реальности – плавающих курсов, в которой доллар сохранил свое лидирующее значение. Что неудивительно: инфраструктура для его лидерства была создана в послевоенный период, а меры, которыми его держали на плаву в острых кризисных условиях, были достаточными для укрепления доверия к этой валюте.

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