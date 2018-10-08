Кто заплатит за дедолларизацию российской экономики

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Стимулирование перехода на расчеты в альтернативных доллару валютах оплатят налогоплательщики Максим Стулов / Ведомости

Правительство разработало план по стимулированию перевода расчетов во внешнеэкономической деятельности отечественных компаний на валюты, альтернативные доллару. План предлагается в ситуации, когда весь мир определяет цены товаров, торгует и обменивается инвестициями в величинах, номинированных в долларах – по сути, мировой резервной валюте. Отказ от использования в мировой торговле единой базовой валюты и переход на фрагментированные валюты расчетов могли бы принести существенный рост транзакционных издержек в международной торговле, а главное – лишить рынки прозрачного общепризнанного механизма формирования единых мировых рыночных цен на ключевые товары и услуги. Именно по этой причине доллар сохраняет свои позиции валюты расчетов в мировой торговле, даже несмотря на угрозы властей США использовать его в качестве санкционного инструмента. Именно с этой точки зрения и надо рассматривать успешность намерений отдельно взятого суверена простимулировать национальные компании перейти во внешнеторговом бизнесе на расчеты в иных валютах.