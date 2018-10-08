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Статья опубликована в № 4669 от 08.10.2018 под заголовком: Чем заканчиваются попытки снизить зависимость от доллара
Чем заканчиваются попытки снизить зависимость от доллара
Превосходство доллара в последние годы только увеличилось, а не уменьшилось, констатирует редактор Financial Times в США Джиллиан Тетт
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Джилиан Тетт
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В сентябре Дональд Трамп объявил (снова) о желании изменить послевоенный мировой порядок. Выступая на Генассамблее ООН, президент США подчеркнул, что Америка все активнее переходит к односторонним действиям. А еще до избрания Трампа ряд стран начали потихоньку пытаться изменить мировую финансовую систему, чтобы ограничить власть доллара, доминирующего в ней после Второй мировой войны.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер продемонстрировал это в сентябре, выступив против главенства доллара и призвав увеличить влияние евро. «Абсурд, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоресурсов долларами, хотя из США она импортирует только 2%, – негодовал он. – Или что европейские компании для покупки европейских самолетов используют доллары вместо евро».