Дедолларизация сознания

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Россияне ждут дальнейшего роста курса доллара, но хранят сбережения в рублях. Доля респондентов, признавшихся ВЦИОМу, что копят в рублях, выросла с 58% в 2016 г. до 66% в августе 2018 г.; накопления в долларах и евро были и есть только у 5 и 3% соответственно. Эти цифры при всей их условности в целом отражают положение, при котором сбережения в валюте сегодня есть у абсолютного меньшинства. Такая пропорция делает возможным в том числе и рассуждения вслух о гипотетической конвертации валютных вкладов в рубли из-за вероятных американских санкций – мол, нервничать-то будет сравнительно небольшая группа граждан, но едва ли чисто арифметический расчет тут уместен.

Логично, что доля накоплений в рублях у россиян куда больше, чем в валюте: основной массив как доходов, так и расходов приходится на рубли, а выездной туризм, для которого нужна валюта, был и остается уделом меньшинства. Кроме того, доллар, бывший когда-то символом надежности накоплений, в последние годы в представлении большинства в целом потерял этот статус, отмечает социолог ВЦИОМа Кирилл Родин, ссылаясь на данные опросов: сказался шоковый рост курса в конце 2014 г. и проблемы у валютных ипотечников. При этом ясного представления, из-за чего меняется курс, у россиян нет. 44% респондентов ФОМа в августе 2018 г. были уверены, что курс доллара в большей степени зависит от действий российских властей; еще 39% – от обстоятельств, на которые власти повлиять не могут. Но и действия российских властей в глазах россиян противоречивы: 11% считают, что они играют на повышение рубля, 7% – на понижение, 32% – на удержание; еще 22% уверены, что власти ничего не делают.