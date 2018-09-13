Может ли банк безнаказанно не вернуть валюту с вклада
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«Каждый раз, когда речь заходит о санкциях, я волнуюсь, что в этом случае станет с моими долларами, которые я храню на всякий случай на депозите в Сбербанке», – говорит вкладчица банка Марина. Этот вопрос волнует многих вкладчиков с валютой, утверждают финансовые консультанты.
Наибольшие риски у валютных вкладчиков госбанков, которым отключение от международных расчетов грозит прежде всего.
Президент ВТБ Андрей Костин в среду в интервью Bloomberg заявил, что в случае введения санкций клиенты банков гарантированно смогут вернуть средства с долларовых депозитов. «Все обязательства перед вкладчиками, перед клиентами мы будем выполнять. И это не только мое мнение, это программа, согласованная с Центральным банком, с правительством. Если необходимо, будет оказана помощь в этом. Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», – пообещал Костин в интервью Business FM.
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