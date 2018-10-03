Чиновники ищут способы перейти на расчеты в рублях во внешней торговле

Но вряд ли удастся заставить делать это и российский, и иностранный бизнес

Статья опубликована в № 4667 от 04.10.2018 под заголовком: Без доллара жить лучше

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Без доллара жить лучше Максим Стулов / Ведомости

Как снизить зависимость российской экономики от доллара, чиновники обсуждают еще с введения санкций против России. В апреле 2014 г. президент ВТБ Андрей Костин торопил ЦБ и правительство «немедленно» начинать переводить расчеты по внешней торговле в рубли. Спустя более чем четыре года власти откликнулись конкретными предложениями – правительство разработало план снижения зависимости страны от доллара, рассказали в среду министр экономического развития Максим Орешкин, помощник президента Андрей Белоусов и представитель правительства. Об ограничениях на расчеты в долларах и на их хождение речи не идет, заверил представитель правительства: но прорабатываются меры, стимулирующие переход на расчеты в рублях.

Плана даже три, рассказывают два федеральных чиновника, – Минфина, Минэкономразвития и ЦБ. Минфин ищет способы смягчить валютный контроль, Минэкономразвития – поддержать экспортеров, а регулятор – уменьшить привлекательность доллара для банков, рассказывает один из них.

Так, для экспортеров, заключающих контракты в рублях, Минфин уже предлагал ослабить контроль возврата валютной выручки и ускорить возврат НДС, рассказывал замминистра финансов Алексей Моисеев. ЦБ же с августа повысил нормативы резервов по обязательствам банков в иностранной валюте. Дальше нужно развивать финансовые рынки и создавать системы передачи информации между банками, сказал Орешкин.

Уже через неделю-две проект дедолларизации экономики должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщило во вторник издание The Bell. Его основа – план Костина, направленный на «дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах», указывает издание. План, представленный Костиным в июле президенту Владимиру Путину, рассматривает Минфин, подтвердил представитель ВТБ. Среди предложений – максимально перевести размещение акций и облигаций на российский фондовый рынок, активнее осуществлять перерегистрацию собственности отечественных компаний в России, увеличить роль российской валюты в международных расчетах и на финансовых рынках, уточнил он. Вопрос снижения доли доллара в экономике не чья-то личная инициатива, а стратегическая линия правительства, заверил его представитель. Представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова отказался от комментариев, Центробанка – не ответил на запрос.

Доллара все еще много

Пока в расчетах России с миром превалирует доллар – на него приходится более 70% всех внешнеторговых платежей, следует из данных ЦБ. Рубли российские экспортеры получали всего за 12,8% поставок, евро – чуть больше 15%, свидетельствуют данные ЦБ.

Рубль же превалирует лишь в российских расчетах со странами ЕАЭС, следует из данных Межгосударственного банка: с 2010 по 2017 г. его доля в платежах выросла с 56 до 73,6%. Пользуются рублем эти страны и в расчетах без участия России: так, 25% платежей между Белоруссией и Казахстаном происходит в рублях.