Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: Риск вместо стабильности

Как дедолларизация и бюджетное правило влияют на финансовую стабильность

Финансист Сергей Романчук о том, как попытка минимизировать риски может привести к их появлению
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Дедолларизация имеет несколько измерений: увеличение использования для расчетов национальных валют вместо американского доллара, уменьшение использования иностранных валют для сбережений домохозяйств и капитала фирм, в качестве заемных средств и поведение государства, включая Минфин и Центральный банк.

Обычно подразумевается, что уменьшение использования иностранных валют в российской экономике позволяет избавиться от рисков: санкционных и рыночных. Вкладчики банков волнуются о сохранности своих средств. ЦБ беспокоится о финансовой устойчивости коммерческих банков, считая валютные кредиты более рискованными, и устанавливает повышенные нормы резервирования на валютные депозиты, тем самым увеличивая их стоимость для банков. Однако есть два принципиально разных вида дедолларизации: один ведет к большей финансовой стабильности (когда использование валюты – риск, от которого лучше уходить), а другой, наоборот, создает для нее риски за счет создания дефицита необходимого ресурса – иностранной валюты.

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