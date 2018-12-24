Почему запрет табло с курсами валют не сработает

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Российский народ изобретателен, и найдет еще кучу решений, чтобы обойти президентский запрет Александра Зотова / Ведомости

В самом конце декабря 1991 г. у нас в коммунальных хоромах – двух 30-метровых комнатах на Остоженке – поселились друзья-швейцарцы, кругосветные путешественники. Стал вопрос об обмене валюты: они привезли с собой доллары, и хотя их почти везде в Москве тогда принимали, и с удовольствием, но все-таки и рубли тоже бывали нужны; да и доллары у них были все больше сотками, неудобными для расчетов.

Тогда $100 были гигантские деньги, 10 небольших зарплат.