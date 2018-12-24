Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4723 от 24.12.2018 под заголовком: Вещь недели Уличное табло с курсом валют
Почему запрет табло с курсами валют не сработает
Жители крупных городов найдут способ узнать нужные им цифры
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Российский народ изобретателен, и найдет еще кучу решений, чтобы обойти президентский запрет
Александра Зотова / Ведомости
В самом конце декабря 1991 г. у нас в коммунальных хоромах – двух 30-метровых комнатах на Остоженке – поселились друзья-швейцарцы, кругосветные путешественники. Стал вопрос об обмене валюты: они привезли с собой доллары, и хотя их почти везде в Москве тогда принимали, и с удовольствием, но все-таки и рубли тоже бывали нужны; да и доллары у них были все больше сотками, неудобными для расчетов.
Тогда $100 были гигантские деньги, 10 небольших зарплат.
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