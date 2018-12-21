Почему обменники получили в табло

Запрет на уличные табло обменных курсов валют – это способ убрать с глаз обывателей самый наглядный индикатор экономического положения в стране

Статья опубликована в № 4722 от 21.12.2018 под заголовком: Обменники получили в табло

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Электронные табло на улице с курсами валют, появившиеся в России в начале 1990-х вместе с другими внешними признаками рыночной экономики, уходят в прошлое. Владимир Путин подписал 18 декабря закон, дающий Центробанку право запрещать размещать информацию о курсах валют за пределами помещения банка. Это скорее символические перемены, но важные: с улиц исчезнет самый доступный и наглядный индикатор экономического положения страны.

Формальное основание запрета – борьба с незаконными обменниками, на их долю приходится большое число уличных табло, это часть задачи по обелению рынка наличного обмена валют. Но это объяснение выглядит надуманным: наличие уличных стендов, напротив, помогает правоохранителям выявлять нелегальные обменники. Не против запрета были и крупные банки: их курсы валют, как правило, менее выгодны, а значит, запрет поможет увеличить их долю на рынке обмена.