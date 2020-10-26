ЕАЭС и Китай готовятся отказаться от доллара

По словам Глазьева, несмотря на то что в России уже создана инфраструктура для международных рублевых расчетов, использовать ее бизнес пока не стремится. «Сегодня лишь половина расчетов в ЕАЭС происходит в национальных валютах, с Китаем доля расчетов в рублях и юанях еще меньше – 15%», – отметил он, объяснив, что основной причиной того, что бизнес предпочитает торговать в долларах и евро, является высокая волатильность рубля. «До сих пор власти следовали предположению о том, что для этого достаточно обеспечить свободную конвертируемость рубля и дальше рынок сам обеспечит придание ему статуса резервной валюты. Однако кризис показал, что это не так. Резкие и неожиданные девальвации рубля подрывают доверие к нему и делают невозможным его использование в качестве не только резервной валюты, но и как инструмента ценообразования, платежей и расчетов в средне- и долгосрочных проектах», – подчеркнул Глазьев.