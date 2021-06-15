Росстат улучшил оценку сокращения ВВП России в первом квартале

ВВП России по итогам 2020 г. сократился на 3%. Согласно текущему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 г. экономика страны может вырасти на 2,9%, однако ведомство в дальнейшем уточнит эту оценку. Эксперты Всемирного банка полагают, что в этом году ВВП России вырастет на 3,2%.