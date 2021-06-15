Росстат улучшил оценку сокращения ВВП России в первом квартале
ВВП России в первом квартале текущего года сократился на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2020 г., следует из обновленных сведений Росстата. Месяц назад ведомство представило предварительную оценку, согласно которой экономика страны сократилась на 1%, однако теперь улучшило показатели.
Наибольший рост среди отраслей экономики продемонстрировала сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 13%. Увеличение на 9% показала отрасль обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха, на 6,7% — финансовая и страховая деятельность.
В то же время Росстат зафиксировал падение в сфере гостиничного бизнеса и общепита на 7,5%. Сокращение на 7,4% отмечено в отрасли добычи полезных ископаемых, а на 9,7% — в сфере административной деятельности и «сопутствующих дополнительных услуг».
ВВП России по итогам 2020 г. сократился на 3%. Согласно текущему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 г. экономика страны может вырасти на 2,9%, однако ведомство в дальнейшем уточнит эту оценку. Эксперты Всемирного банка полагают, что в этом году ВВП России вырастет на 3,2%.
Ранее сегодня председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика страны восстановилась до докризисного уровня. Кроме того, некоторые отрасли уже превысили допандемийные показатели, отметила она.