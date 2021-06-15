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Экономика

Глава ЦБ заявила о восстановлении экономики до докризисного уровня

Ведомости

Российская экономика восстановилась до докризисного уровня, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента. По ее словам, некоторые отрасли экономики даже превысили докризисный уровень. 

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», — сказала глава ЦБ. «Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха», — отметила она, комментируя решение о повышении ключевой ставки. 

11 июня регулятор второй раз подряд повысил показатель ключевой ставки на 0,5 п.п. Теперь ставка составляет 5,5% годовых, то есть вернулась на уровень июня прошлого года. Набиуллина допускала, что 23 июля ключевую ставку вновь увеличат. В то же время она отмечала, что исключать вероятность сохранения показателя на нынешнем уровне нельзя, «потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться различные непредвиденные обстоятельства».

Глава ЦБ поясняла, что совет директоров будет принимать решения, необходимые для возвращения инфляции к цели в 4%. По данным Росстата, в мае годовой индекс потребительских цен достиг нового пятилетнего максимума в 6,02%. Насколько сильно регулятор повысит ставку, зависит от инфляции и инфляционных ожиданий населения. Пока ЦБ не видит стабильной тенденции к снижению последних, они больше полугода остаются на повышенном уровне. 

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных