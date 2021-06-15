Глава ЦБ заявила о восстановлении экономики до докризисного уровня

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», — сказала глава ЦБ. «Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха», — отметила она, комментируя решение о повышении ключевой ставки.