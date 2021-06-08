Всемирный банк спрогнозировал рекордный за 80 лет рост мировой экономики
Мировой ВВП по итогам текущего года может вырасти на 5,6%, что станет рекордным показателем за последние 80 лет, следует из июньского доклада Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики». По большей части такая динамика будет обусловлена интенсивным ростом экономической активности в нескольких крупных странах, пояснили аналитики.
В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса мировая экономика упала на 3,5%. Тогда экономисты ВБ назвали случившееся крупнейшей рецессией со времен Второй мировой войны.
Наибольший рост ВВП в 2021 г. эксперты ожидают в Китае — на 8,5%. Кроме того, высокие показатели могут продемонстрировать Индия и США — 8,3% и 6,8% соответственно. В прошлом году экономика Китая тоже продемонстрировала положительный результат в 2,3%, тогда как в двух последних ВВП рухнул на 7,3% и 3,5% соответственно.
ВВП России, по оценкам ВБ, может вырасти на 3,2% после спада на 3% в 2020 г. Это выше ожиданий Министерства экономического развития страны, которое пока прогнозирует 2,9%. Впрочем, глава ведомства Максим Решетников уточнил, что данная оценка может быть пересмотрена в сторону повышения на фоне более быстрых темпов восстановления экономики.
В то же время, несмотря на столь позитивную динамику по миру в целом, примерно две трети стран с формирующимся рынком и развивающихся государств не смогут компенсировать сокращение дохода на душу населения к 2022 г., предупредили эксперты. По их мнению, пандемия коронавируса «свела на нет» меры по сокращению бедности и усилила нестабильность и прочие долгосрочные проблемы в тех странах с низким уровнем дохода, где наблюдаются проблемы с вакцинацией от COVID-19.
«Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру», — отметил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. «По мере ослабления кризиса в здравоохранении директивным органам будет необходимо заняться преодолением долгосрочных последствий пандемии и принять меры по стимулированию экологичного, устойчивого и инклюзивного роста экономики, не теряя из виду сохранение макроэкономической стабильности», — добавил он.
Эксперты указали, что в этом году темпы роста экономики в странах с низким уровнем дохода будут самыми низкими за последние 20 лет, не считая спада прошлого года. Он составит в совокупности 2,9% против роста на 0,7% в 2020 г. ВБ выделяет 25 таких стран. Среди них — Афганистан, Мадагаскар, Судан, Таджикистан, Уганда, Эфиопия и другие.