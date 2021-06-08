Всемирный банк спрогнозировал рекордный за 80 лет рост мировой экономики

В то же время, несмотря на столь позитивную динамику по миру в целом, примерно две трети стран с формирующимся рынком и развивающихся государств не смогут компенсировать сокращение дохода на душу населения к 2022 г., предупредили эксперты. По их мнению, пандемия коронавируса «свела на нет» меры по сокращению бедности и усилила нестабильность и прочие долгосрочные проблемы в тех странах с низким уровнем дохода, где наблюдаются проблемы с вакцинацией от COVID-19.