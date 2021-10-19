В России создадут инфраструктуру для яхтенного туризма до 2030 года

В концепции также указаны некоторые недостатки действующего национального законодательства в этой сфере: так, например, в российских законах не дается определение термину «яхта», а ограничение по длине маломерного судна в 20 м отличается от принятого в мире стандарта, который составляет 24 м. Авторы документа считают, что ограничение, согласно которому прогулочные и спортивные парусные суда могут использоваться только в некоммерческих целях, приводит к исключению их владельцев из правового поля.