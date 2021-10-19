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В России создадут инфраструктуру для яхтенного туризма до 2030 года

Ведомости

Правительство РФ утвердило концепцию развития яхтенного туризма в стране на период до 2030 г., подготовленную Ростуризмом. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 19 октября.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на основе концепции будет создана дорожная карта, которая будет содержать конкретный план действий и мероприятий. Так, планируется обновить меры господдержки яхтенного туризма, включая инициативы для малого и среднего бизнеса, и скорректировать госпрограммы в этой сфере.

По словам Догузовой, реализация концепции позволит «развеять миф о премиальности яхтенного туризма и сформировать доступные предложения для путешественников», а также сделать эту отрасль более привлекательной для инвесторов, привлечь новые кадры и создать новые локации для путешествий.

В частности, документ предполагает создание «разветвленной сети современных марин», которые станут не просто причалами для яхт, но «круглогодичными туристическими комплексами» с гостиницами, конгресс-центрами, спа-комплексами, спортзалами, магазинами, ресторанами, музеями, сувенирными лавками и прогулочными зонами. Также предлагается создать условия для привлечения в Россию любителей яхтинга из-за рубежа и запустить новые профильные образовательные программы для повышения уровня сервиса.

В Ростуризме отметили, что, несмотря на большое количество озер, рек и морей, яхтенный туризм в России пока не развит в достаточной степени. Индустрия нуждается как в инфраструктуре, так и в кадрах, а реальный спрос значительно превосходит предложение.

В концепции также указаны некоторые недостатки действующего национального законодательства в этой сфере: так, например, в российских законах не дается определение термину «яхта», а ограничение по длине маломерного судна в 20 м отличается от принятого в мире стандарта, который составляет 24 м. Авторы документа считают, что ограничение, согласно которому прогулочные и спортивные парусные суда могут использоваться только в некоммерческих целях, приводит к исключению их владельцев из правового поля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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