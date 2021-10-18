Путин поручил снизить НДС для компаний из сферы туризма
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября этого года рассмотреть вопрос о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для организаций туристической отрасли. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
Снизить НДС для компаний из сферы туризма с 20 до 7-10% предложил Путину 3 сентября гендиректор «Васта Дискавери» и создатель курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин. Предприниматель выразил мнение, что это сделает российский турпродукт более конкурентоспособным и доступным для граждан. Сейчас, по словам Бачина, НДС на туристическую отрасль в Юго-Восточной Азии, Китае, Корее, Японии и соседних государствах примерно в два раза ниже, чем в России. Соответственно, турпродукты там дешевле и россиянам выгоднее отдыхать за рубежом.
Также Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении с 20 000 до 40 000 руб. максимального размера туристического кешбэка с путешествий в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Ранее эту инициативу озвучил главе государства председатель совета директоров международной инвестиционной группы «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко. При этом бизнесмен предложил сохранить норму, по которой размер средств к возврату не может превышать 20% от стоимости тура.
Туристический кешбэк был введен в России в августе прошлого года для поддержки внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн, но не более 20 000 руб. По подсчетам Ростуризма, за год действия программы граждане потратили на поездки по стране 32,4 млрд руб. и смогли вернуть около 6,15 млрд руб. С 15 января 2022 г. в стране начнет действовать зимний этап программы. Он продлится до конца апреля, а потом вновь запустится с 1 октября.