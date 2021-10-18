Путин поручил снизить НДС для компаний из сферы туризма

Туристический кешбэк был введен в России в августе прошлого года для поддержки внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн, но не более 20 000 руб. По подсчетам Ростуризма, за год действия программы граждане потратили на поездки по стране 32,4 млрд руб. и смогли вернуть около 6,15 млрд руб. С 15 января 2022 г. в стране начнет действовать зимний этап программы. Он продлится до конца апреля, а потом вновь запустится с 1 октября.