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Путин поручил снизить НДС для компаний из сферы туризма

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября этого года рассмотреть вопрос о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для организаций туристической отрасли. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Снизить НДС для компаний из сферы туризма с 20 до 7-10% предложил Путину 3 сентября гендиректор «Васта Дискавери» и создатель курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин. Предприниматель выразил мнение, что это сделает российский турпродукт более конкурентоспособным и доступным для граждан. Сейчас, по словам Бачина, НДС на туристическую отрасль в Юго-Восточной Азии, Китае, Корее, Японии и соседних государствах примерно в два раза ниже, чем в России. Соответственно, турпродукты там дешевле и россиянам выгоднее отдыхать за рубежом.

Также Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении с 20 000 до 40 000 руб. максимального размера туристического кешбэка с путешествий в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Ранее эту инициативу озвучил главе государства председатель совета директоров международной инвестиционной группы «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко. При этом бизнесмен предложил сохранить норму, по которой размер средств к возврату не может превышать 20% от стоимости тура.

Туристический кешбэк был введен в России в августе прошлого года для поддержки внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн, но не более 20 000 руб. По подсчетам Ростуризма, за год действия программы граждане потратили на поездки по стране 32,4 млрд руб. и смогли вернуть около 6,15 млрд руб. С 15 января 2022 г. в стране начнет действовать зимний этап программы. Он продлится до конца апреля, а потом вновь запустится с 1 октября. 

Ранее по теме: Путин поддержал идею увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных