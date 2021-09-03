Путин поддержал идею увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока

Троценко пояснил, что «туристический продукт» на Дальнем Востоке «объективно дороже», чем в других регионах России, а «транспортные плечи» больше. В связи с этим предельный размер доступных к возврату средств целесообразно увеличить с 20 000 до 40 000 руб., но тот по-прежнему не должен превышать 20% от стоимости тура.