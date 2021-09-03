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Путин поддержал идею увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить максимальный размер туристического кешбэка с путешествий на Дальней Восток в два раза — до 40 000 руб. С таким предложением к нему обратился председатель совета директоров международной инвестиционной группы «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко в ходе встречи главы государства с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

Троценко пояснил, что «туристический продукт» на Дальнем Востоке «объективно дороже», чем в других регионах России, а «транспортные плечи» больше. В связи с этим предельный размер доступных к возврату средств целесообразно увеличить с 20 000 до 40 000 руб., но тот по-прежнему не должен превышать 20% от стоимости тура.

«Туристический кешбэк — я бы тоже подумал над увеличением. Я понимаю, что Антона Германовича (Силуанова, министра финансов России. — Прим. ред.) реакция понятна уже, ясно, что это дополнительные ресурсы, но мы же ищем возможности поддержать бизнес на Дальнем Востоке, а туристический бизнес — это перспективное направление, без всякого сомнения», — сказал Путин.

Туристический кешбэк был введен в России в августе прошлого года для поддержки внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн, но не более 20 000 руб. По подсчетам Ростуризма, за год действия программы граждане потратили на поездки по стране 32,4 млрд руб. и смогли вернуть около 6,15 млрд руб.

Вчера глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала запуск зимнего этапа туристического кешбэка. По ее словам, он будет действовать с 15 января до конца апреля и с 1 октября по середину декабря 2022 г.

Ранее по теме: Ростуризм анонсировал запуск «зимнего» этапа туристического кэшбека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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