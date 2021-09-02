Ростуризм анонсировал запуск «зимнего» этапа туристического кэшбека
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) до конца текущего года запустит зимний этап программы по возвращению части средств гражданам, отправившимся в путешествия внутри России, сообщила журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Зарина Догузова.
«Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января», — сказала она (цитата по ТАСС).
На данный момент предполагается, что программа будет работать с 15 января до конца апреля, а также с 1 октября по середину декабря следующего года — в так называемый «низкий» сезон, уточнила Догузова. С мая по сентябрь дополнительно стимулировать туризм в России с помощью кэшбека не планируется.
Туристический кэшбек был введен в России в августе прошлого года для поддержки внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн. По подсчетам Ростуризма, за год действия программы граждане потратили на поездки 32,4 млрд руб. и смогли вернуть около 6,15 млрд руб.
С 16 июня Ростуризм запустил новый этап программы. Изначально он должен был действовать до 31 августа, однако впоследствии его решили продлить до 14 сентября. «Осенний» этап кэшбека касается поездок в период с 1 октября по 24 декабря. По словам Догузовой, к 31 августа из 6,7 млрд руб., выделенных на программу, осталось 400 млн руб.
Продлевать программу детского туристического кэшбека Ростуризм не планирует. Она была однократной и действовала в период летних каникул по предложению президента России Владимира Путина.