Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Ростуризм анонсировал запуск «зимнего» этапа туристического кэшбека

Ведомости

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) до конца текущего года запустит зимний этап программы по возвращению части средств гражданам, отправившимся в путешествия внутри России, сообщила журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Зарина Догузова.

«Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января», — сказала она (цитата по ТАСС).

На данный момент предполагается, что программа будет работать с 15 января до конца апреля, а также с 1 октября по середину декабря следующего года — в так называемый «низкий» сезон, уточнила Догузова. С мая по сентябрь дополнительно стимулировать туризм в России с помощью кэшбека не планируется.

Туристический кэшбек был введен в России в августе прошлого года для поддержки внутреннего туризма. Программа позволяет получить на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн. По подсчетам Ростуризма, за год действия программы граждане потратили на поездки 32,4 млрд руб. и смогли вернуть около 6,15 млрд руб.

С 16 июня Ростуризм запустил новый этап программы. Изначально он должен был действовать до 31 августа, однако впоследствии его решили продлить до 14 сентября. «Осенний» этап кэшбека касается поездок в период с 1 октября по 24 декабря. По словам Догузовой, к 31 августа из 6,7 млрд руб., выделенных на программу, осталось 400 млн руб.

Продлевать программу детского туристического кэшбека Ростуризм не планирует. Она была однократной и действовала в период летних каникул по предложению президента России Владимира Путина.

Ранее по теме: Ростуризм продлил продажи туров по России с кешбэком до середины сентября

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных