Ростуризм анонсировал запуск «зимнего» этапа туристического кэшбека

На данный момент предполагается, что программа будет работать с 15 января до конца апреля, а также с 1 октября по середину декабря следующего года — в так называемый «низкий» сезон, уточнила Догузова. С мая по сентябрь дополнительно стимулировать туризм в России с помощью кэшбека не планируется.