Ростуризм продлил продажи туров по России с кешбэком до середины сентября

«Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Период бронирования [горнолыжных курортов] растянулся вплоть до 22 декабря», — сообщили в ведомстве. Там пояснили, что причиной продления стало то, что из выделенных правительством на реализацию программы в 2021 г. 6,7 млрд руб. осталось 400 млн руб.