Ростуризм продлил продажи туров по России с кешбэком до середины сентября
Ростуризм продлил продажи туров по программе туристического кешбэка с 31 августа еще на две недели, до середины сентября. Соответствующее решение принято из-за оставшихся неосвоенными выделенных для этой программы 400 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.
«Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Период бронирования [горнолыжных курортов] растянулся вплоть до 22 декабря», — сообщили в ведомстве. Там пояснили, что причиной продления стало то, что из выделенных правительством на реализацию программы в 2021 г. 6,7 млрд руб. осталось 400 млн руб.
«Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень», — цитирует пресс-служба главу Ростуризма Зарину Догузову. В ведомстве подсчитали, что, исходя из текущего спроса, благодаря продлению окна продаж в путешествие по России осенью смогут отправиться еще приблизительно 100 000 туристов.
«В результате отрасль получит более 2 млрд руб. дополнительного дохода», — заверили в ведомстве. Условия туристического кешбэка остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн картой «Мир», на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 000 руб. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.
Первый этап программы стартовал год назад, 21 августа 2020 г. Частичный возврат средств россиянам, которые предпочли отдых на родине, должен, по мысли авторов проекта, стимулировать внутренний туризм. По подсчетам Ростуризма, за год действия программы было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд руб., а россиянам напрямую вернулось около 6,15 млрд руб.
Позже было объявлено также и о программе кешбэка на детский отдых, который президент России Владимир Путин в мае этого года предложил продлить с летних каникул до конца 2021 г. Кроме того, глава государства внес предложение разрешить студентам, которые летом отправятся в поездки по России, жить в общежитиях и кампусах вузов других регионов.