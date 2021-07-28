Ростуризм продлил продажу путевок по России с кешбэком до 31 августа

Программа по возврату денег за туры по России стартовала в августе 2020 г. За время ее действия россияне приобрели туристические услуги на сумму около 35,5 млрд руб., сумма кешбэка при этом составила около 6,7 млрд руб. Чаще всего туристы отправлялись в Крым, Краснодарский и Ставропольский края, покупали оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень, посещали Псковскую, Новгородскую и Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару, рассказали в Ростуризме.