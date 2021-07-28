Ростуризм продлил продажу путевок по России с кешбэком до 31 августа
Ростуризм продлил продажу туров по России с кешбэком до 31 августа, сообщила пресс-служба ведомства.
«16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап программы, и по решению Ростуризма сегодня окно продаж продлено до 31 августа. Ранее планировалось, что оно продлится до 31 июля», – говорится в сообщении.
Программа по возврату денег за туры по России стартовала в августе 2020 г. За время ее действия россияне приобрели туристические услуги на сумму около 35,5 млрд руб., сумма кешбэка при этом составила около 6,7 млрд руб. Чаще всего туристы отправлялись в Крым, Краснодарский и Ставропольский края, покупали оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень, посещали Псковскую, Новгородскую и Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару, рассказали в Ростуризме.
Согласно условиям программы, длительность путевок или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, услуга должна быть оплачена банковской картой «Мир». Кешбэк составит 20% от ее стоимости, но не более 20 000 руб. Отправиться в поездку в любой регион страны можно с 1 октября и по 24 декабря 2021 г.