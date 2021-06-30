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Путин объяснил высокие цены на отдых в России

Ведомости

Завышение цен на отдых на российских курортах связано в том числе с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии», трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Что касается того, что цены завышены. Да, это, судя по всему, тоже происходит. Но с чем это связано сегодня? Многие страны, несмотря на то, что кто-то открывается, тем не менее закрыты. Люди побаиваются ездить за границу», – сказал Путин, отметив, что это привело к перегрузке российских курортов. «А как только предложение не справляется со спросом, сразу идут цены», – объяснил президент.

Он также подчеркнул, что на протяжении долгих лет в развитие туристической инфраструктуры России вкладывалось очень мало денег, люди предпочитали отдыхать за границей. Сейчас в стране действуют программы развития внутреннего туризма и кешбэка за туры по России, создана госкорпорация по внутреннему туризму. «Первые шаги в этом направлении сделаны, объем внутреннего туризма у нас увеличивается», – сказал Путин.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что курорты Черноморского побережья России максимально загружены, а некоторые из них перегружены. Глава ведомства отметила, что на российском юге дефицит качественных и современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос на них кратно превысил предложение. Это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен.

Ранее по теме: Глава Ростуризма заявила о перегрузке курортов Черноморского побережья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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