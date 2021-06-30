Путин объяснил высокие цены на отдых в России

«Что касается того, что цены завышены. Да, это, судя по всему, тоже происходит. Но с чем это связано сегодня? Многие страны, несмотря на то, что кто-то открывается, тем не менее закрыты. Люди побаиваются ездить за границу», – сказал Путин, отметив, что это привело к перегрузке российских курортов. «А как только предложение не справляется со спросом, сразу идут цены», – объяснил президент.