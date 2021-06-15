Глава Ростуризма заявила о перегрузке курортов Черноморского побережья

По ее словам, до 2024 г. Ростуризм рассчитывает поддержать создание не менее 20 тыс. новых современных номеров в курортных и рекреационных зонах. При этом сегодня во всей стране есть около 60 тыс. номеров под федеральными и международными брендами, в основном они находятся в крупных городах. «Только нормальная рыночная конкуренция может сформировать адекватные в соотношении «цена–качество» предложения», – резюмировала Догузова.