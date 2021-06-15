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Глава Ростуризма заявила о перегрузке курортов Черноморского побережья

Ведомости

Курорты Черноморского побережья России максимально загружены, а некоторые из них перегружены, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью газете «Известия».

«Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено», – сказала Догузова. Глава ведомства отметила, что на российском юге дефицит качественных и современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос на них кратно превысил предложение. Это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен.

По ее словам, до 2024 г. Ростуризм рассчитывает поддержать создание не менее 20 тыс. новых современных номеров в курортных и рекреационных зонах. При этом сегодня во всей стране есть около 60 тыс. номеров под федеральными и международными брендами, в основном они находятся в крупных городах. «Только нормальная рыночная конкуренция может сформировать адекватные в соотношении «цена–качество» предложения», – резюмировала Догузова.

По данным аэропортовых операторов, с которыми ознакомились «Ведомости», российские авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря, а также в Калининград и Санкт-Петербург летом этого года. По этим направлениям будет в среднем в 2–3 раза больше рейсов, чем летом 2019 г. 

Ранее по теме: Авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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