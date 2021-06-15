Глава Ростуризма заявила о перегрузке курортов Черноморского побережья
Курорты Черноморского побережья России максимально загружены, а некоторые из них перегружены, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью газете «Известия».
«Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено», – сказала Догузова. Глава ведомства отметила, что на российском юге дефицит качественных и современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос на них кратно превысил предложение. Это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен.
По ее словам, до 2024 г. Ростуризм рассчитывает поддержать создание не менее 20 тыс. новых современных номеров в курортных и рекреационных зонах. При этом сегодня во всей стране есть около 60 тыс. номеров под федеральными и международными брендами, в основном они находятся в крупных городах. «Только нормальная рыночная конкуренция может сформировать адекватные в соотношении «цена–качество» предложения», – резюмировала Догузова.
По данным аэропортовых операторов, с которыми ознакомились «Ведомости», российские авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря, а также в Калининград и Санкт-Петербург летом этого года. По этим направлениям будет в среднем в 2–3 раза больше рейсов, чем летом 2019 г.