Авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря

«Наш курорт заполнен на уровне 2019 г., показатель по загрузке в июле – августе будет на уровне 95%, а в сентябре – на уровне 94%», – говорит Самвел Саруханян, генеральный директор Mriya Resort & SPA (Ялта). «Спрос на проживание в Крыму в этом году выше на 40–50%, чем в прошлом году», – добавляет он. При этом средств размещения становится больше, но они не успевают за растущим спросом, по этой причине остается высокой туристическая нагрузка на частный сектор, отмечает Саруханян. При этом, по словам Круминой, в этом году сезон будет более длительным, с мая по ноябрь, многие туристы показали готовность приехать на курорт еще до начала пляжного сезона или уже ближе к его завершению.