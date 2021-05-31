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На «Победе» появятся пассажиры бизнес-класса

Эксперты спорят, будет ли успешным запуск стыковочных рейсов лоукостера с «Аэрофлотом»
Анастасия Львова
Для премиум-пассажиров «Аэрофлота» на стыковочных рейсах «Победы» будет доступна приоритетная регистрация в аэропорту и доступ в бизнес-залы /Михаил Воскресенский / РИА Новости

Те пассажиры, кто купил билеты класса «комфорт» и «бизнес» на стыковочный рейс «Аэрофлота», часть которого выполняет «Победа», получат на борту лоукостера особый сервис. «При посадке у пассажиров эконом-класса ручная кладь по габаритам будет как у «Победы», у пассажиров «бизнеса» и «комфорта» – как у «Аэрофлота», – рассказал журналистам заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов. Для премиум-пассажиров и держателей золотых и платиновых бонусных карт «Аэрофлота» будет доступна приоритетная регистрация в аэропорту и доступ в бизнес-залы. За стыковочные рейсы также будут начисляться мили, которые, правда, можно будет потратить только на билеты самого «Аэрофлота».

«Мы посчитали, сколько всего таких клиентов. Обычно не более 4–5 [человек на рейс], мы заложили – шесть. И освободили в салоне две полки, занятые аварийно-спасательным оборудованием. Оборудование разместили в потолочной нише, предусмотренной для плотов. «Победа» не летает по стандартам ETOPS (полеты увеличенной дальности над водной поверхностью. – «Ведомости»), поэтому плоты изначально у нас не размещались», – объяснил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных