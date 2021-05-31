На «Победе» появятся пассажиры бизнес-класса

Те пассажиры, кто купил билеты класса «комфорт» и «бизнес» на стыковочный рейс «Аэрофлота», часть которого выполняет «Победа», получат на борту лоукостера особый сервис. «При посадке у пассажиров эконом-класса ручная кладь по габаритам будет как у «Победы», у пассажиров «бизнеса» и «комфорта» – как у «Аэрофлота», – рассказал журналистам заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов. Для премиум-пассажиров и держателей золотых и платиновых бонусных карт «Аэрофлота» будет доступна приоритетная регистрация в аэропорту и доступ в бизнес-залы. За стыковочные рейсы также будут начисляться мили, которые, правда, можно будет потратить только на билеты самого «Аэрофлота».