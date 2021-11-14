В Счетной палате предупредили о росте госдолга России
Объем государственного долга России может вырасти до 21,1% от ВВП в 2024 г., но рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы страны нет, заявил в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.
Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, по итогам текущего года госдолг вырастет до 17,8% ВВП с 17,7% (22,104 трлн руб.), в 2022 г. — до 19,4% ВВП (25,926 трлн), в 2023 г. — до 20,3% ВВП (28,765 трлн). В 2024 г. объем госдолга в абсолютных цифрах достигнет 31,94 трлн руб.
Определить границу уровня госдолга, с которой начинаются риски, однозначно нельзя, все зависит от структуры экономики и финансовой системы конкретной страны, отмечает аудитор.
«В России это также зависит от рисков, от которых мы пытаемся уберечься. Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим — Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю», — сказал Саватюгин.
Госдолг будет расти за счет внутреннего долга, то есть рублевых облигаций, которые покупают в основном местные инвесторы. По словам аудитора, этот долг не так сильно зависит от внешней конъюнктуры, от санкционных рисков и волатильности иностранных инвесторов.
Доля государственного внешнего долга будет снижаться: прямые кредиты иностранных правительств сократятся, но вырастет доля займов у международных финансовых организаций, в числе которых Новый банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, добавил Саватюгин.
Глобальный долг к глобальному ВВП сейчас составляет около 98%, такие показатели демонстрируют Евросоюза и Великобритания. Во многих странах госдолг превышает 100%, в их числе Япония, США, Италия, Испания, Бельгия и Канада.