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Экономика

В Счетной палате предупредили о росте госдолга России

Ведомости

Объем государственного долга России может вырасти до 21,1% от ВВП в 2024 г., но рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы страны нет, заявил  в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, по итогам текущего года госдолг вырастет до 17,8% ВВП с 17,7% (22,104 трлн руб.), в 2022 г. — до 19,4% ВВП (25,926 трлн), в 2023 г. — до 20,3% ВВП (28,765 трлн). В 2024 г. объем госдолга в абсолютных цифрах достигнет  31,94 трлн руб.

Определить границу уровня госдолга, с которой начинаются риски, однозначно нельзя, все зависит от структуры экономики и финансовой системы конкретной страны, отмечает аудитор.

«В России это также зависит от рисков, от которых мы пытаемся уберечься. Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим — Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю», — сказал Саватюгин.

Госдолг будет расти за счет внутреннего долга, то есть рублевых облигаций, которые покупают в основном местные инвесторы. По словам аудитора, этот долг не так сильно зависит от внешней конъюнктуры, от санкционных рисков и волатильности иностранных инвесторов.

Доля государственного внешнего долга будет снижаться: прямые кредиты иностранных правительств сократятся, но вырастет доля займов у международных финансовых организаций, в числе которых Новый банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, добавил Саватюгин.

Глобальный долг к глобальному ВВП сейчас составляет около 98%, такие показатели демонстрируют Евросоюза и Великобритания. Во многих странах госдолг превышает 100%, в их числе Япония, США, Италия, Испания, Бельгия и Канада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных