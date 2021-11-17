Газета
Экономика

Госдума приняла закон о повышении порога инвестирования ФНБ

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении порога инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 7% до 10% ВВП, говорится в сообщении нижней палаты парламента. По действующему законодательству до достижения объема ФНБ, равного 7% ВВП, средства могут размещаться лишь на депозитах и банковских счетах Центробанка. В другие финансовые активы можно инвестировать лишь те средства, которые поступят в ФНБ сверх этого порога. Принятый депутатами законопроект повышает данный порог до 10% ВВП. 

С инициативой о пересмотре порога ивнестирования ФНБ выступил в октябре президент России Владимир Путин. Он поручил правительству рассмотреть возможность увеличения порога с 7% до 10% ВВП. После этого Минфин включил инициативу по повышению порога инвестирования средств ФНБ в проект «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг.». 

В Минфине тогда поясняли, что порог предлагается повысить «в целях снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергопереходом». Исключением станет перечень утвержденных инфраструктурных проектов объемом не более 2,5 трлн руб., говорилось в перечне поручений президента. Софинансирование этих проектов из ФНБ будет осуществлено даже до достижения объема ликвидной части фонда порога в 10% ВВП. Указанные средства, согласно принятому закону, по решению кабмина могут размещаться на субординированных депозитах в ВЭБ.РФ, отмечается в тексте законопроекта.

ФНБ пополняется за счет доходов от продажи нефти сверх так называемой цены отсечения. В 2021 г. она установлена в $43,4 за баррель. Ее уровень ежегодно индексируется на 2%. В материалах Минфина говорилось, что ликвидная часть ФНБ превысит 10% ВВП с учетом финансирования новых самоокупаемых инфраструктурных проектов в объеме 2,5 трлн руб. в 2024 г., без учета финансирования проектов — в 2023 г. По итогам 2021 г. размер ликвидной части ФНБ составит порядка 10,8 трлн руб. (8,7% ВВП), оценивал Минфин в октябре. 

Предложение пересмотреть порог инвестирования средств ФНБ высказывалось еще два года назад, в 2019 г., председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Она отмечала, что установленное ограничение устарело, и предлагала его «уточнить». Министр финансов Антон Силуанов тогда выступил против изменений, и порог остался на уровне 7% вплоть до настоящего времени.

Объем ФНБ на 1 октября 2021 г. снизился на 118 млрд руб. — до 13,899 трлн руб., следует из данных Минфина. Объем ликвидной части ФНБ на 1 октября 2021 г. составил 7,2% ВВП, или 8,28 трлн руб. 

Ранее по теме: Минфин заложил увеличение порога инвестирования ФНБ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных