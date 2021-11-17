Госдума приняла закон о повышении порога инвестирования ФНБ
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении порога инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 7% до 10% ВВП, говорится в сообщении нижней палаты парламента. По действующему законодательству до достижения объема ФНБ, равного 7% ВВП, средства могут размещаться лишь на депозитах и банковских счетах Центробанка. В другие финансовые активы можно инвестировать лишь те средства, которые поступят в ФНБ сверх этого порога. Принятый депутатами законопроект повышает данный порог до 10% ВВП.
С инициативой о пересмотре порога ивнестирования ФНБ выступил в октябре президент России Владимир Путин. Он поручил правительству рассмотреть возможность увеличения порога с 7% до 10% ВВП. После этого Минфин включил инициативу по повышению порога инвестирования средств ФНБ в проект «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг.».
В Минфине тогда поясняли, что порог предлагается повысить «в целях снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергопереходом». Исключением станет перечень утвержденных инфраструктурных проектов объемом не более 2,5 трлн руб., говорилось в перечне поручений президента. Софинансирование этих проектов из ФНБ будет осуществлено даже до достижения объема ликвидной части фонда порога в 10% ВВП. Указанные средства, согласно принятому закону, по решению кабмина могут размещаться на субординированных депозитах в ВЭБ.РФ, отмечается в тексте законопроекта.
ФНБ пополняется за счет доходов от продажи нефти сверх так называемой цены отсечения. В 2021 г. она установлена в $43,4 за баррель. Ее уровень ежегодно индексируется на 2%. В материалах Минфина говорилось, что ликвидная часть ФНБ превысит 10% ВВП с учетом финансирования новых самоокупаемых инфраструктурных проектов в объеме 2,5 трлн руб. в 2024 г., без учета финансирования проектов — в 2023 г. По итогам 2021 г. размер ликвидной части ФНБ составит порядка 10,8 трлн руб. (8,7% ВВП), оценивал Минфин в октябре.
Предложение пересмотреть порог инвестирования средств ФНБ высказывалось еще два года назад, в 2019 г., председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Она отмечала, что установленное ограничение устарело, и предлагала его «уточнить». Министр финансов Антон Силуанов тогда выступил против изменений, и порог остался на уровне 7% вплоть до настоящего времени.
Объем ФНБ на 1 октября 2021 г. снизился на 118 млрд руб. — до 13,899 трлн руб., следует из данных Минфина. Объем ликвидной части ФНБ на 1 октября 2021 г. составил 7,2% ВВП, или 8,28 трлн руб.