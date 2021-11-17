Госдума приняла закон о повышении порога инвестирования ФНБ

ФНБ пополняется за счет доходов от продажи нефти сверх так называемой цены отсечения. В 2021 г. она установлена в $43,4 за баррель. Ее уровень ежегодно индексируется на 2%. В материалах Минфина говорилось, что ликвидная часть ФНБ превысит 10% ВВП с учетом финансирования новых самоокупаемых инфраструктурных проектов в объеме 2,5 трлн руб. в 2024 г., без учета финансирования проектов — в 2023 г. По итогам 2021 г. размер ликвидной части ФНБ составит порядка 10,8 трлн руб. (8,7% ВВП), оценивал Минфин в октябре.