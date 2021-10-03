Минфин заложил увеличение порога инвестирования ФНБ

Минфин заложил увеличение порога инвестирования ФНБОбъем резервов к ВВП вырастет к 2024 году, но затем начнет снижаться, ожидает Минфин
Минфин включил инициативу по повышению порога инвестирования средств Фонда национального благосостояния в проект «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг.». «В целях снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергопереходом, минимальный уровень ликвидных резервных активов предлагается довести 10% ВВП», — говорится в документе Минфина. Исключение составит перечень утвержденных инфраструктурных проектов объемом не более 2,5 трлн рублей, следует из текста поручения президента проанализировать возможность повышения лимита инвестиций из ФНБ.
ФНБ пополняется за счет доходов от продажи нефти сверх так называемой цены отсечения. В 2021 г. она установлена в $43,4 за баррель. Ее уровень ежегодно индексируется на 2%. Согласно материалам Минфина, ликвидная часть ФНБ превысит 10% с учетом финансирования новых самоокупаемых инфраструктурных проектов в объеме 2,5 трлн руб. в 2024 г., без учета финансирования проектов — в 2023 г. По итогам 2021 г. размер ликвидной части ФНБ составит порядка 10,8 трлн руб. (8,7% ВВП), оценивает Минфин.
Минфин разработал три сценария влияния климатической повестки на ФНБ. В наиболее благоприятном из них – «инерционном» – с 2025 г. сумма резервов относительно ВВП начинается снижаться. К этому моменту совокупный размер ФНБ достигнет 11,5%. Средняя цена нефти, согласно этому сценарию, $50-55 за баррель. К 2025 г. цена «отсечки» (с учетом ежегодной индексации) составит $46,9 за баррель. К 2036 г. – это предельный горизонт в расчетах Минфина – объем резервов упадет до 7% ВВП. По словам близкого к правительству источника, знакомого моделями Минфина, в инерционном сценарии расчеты произведены на основе базового прогноза Минэка.
Публичные оценки ведомства не выходят за горизонт 2024 г. Согласно последнему прогнозу на 2022-2024 гг. средняя цена нефти будет постепенно снижаться – с $66 за баррель в 2021-м до $55,7 в 2024. По словам собеседника «Ведомостей», с 2025 г. по 2036 г. стоимость нефти, согласно оценкам Минэка, начинает сходиться с уровнем «отсечки», но ниже его не опускается.
Следующий за «инерционным» сценарием – быстрый переход – предполагает, что ликвидная часть ФНБ начнет снижаться с 2023 г. К этому моменту резервы достигнут 10% ВВП. Судя по данным Минфина, в этом сценарии средняя стоимость нефти колеблется в диапазоне $40-50 за баррель. В случае сценария «быстрый переход» снижение резервных активов относительно ВВП к 2036 г. составит 3,5%.
Наиболее стрессовый для экономики сценарий, по оценке Минфина, «углеродная нейтральность». Согласно этому варианту, спрос на нефть за 30 лет упадет почти в пять раз. Уровень цен в таких условиях будет определяться себестоимостью добычи удельного барреля нефти – от $30 до $50 за баррель (в ценах 2020 г.), говорится в документе Минфина. Он предполагает снижение резервов до 0% ВВП к 2035 г.
Представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что повышение минимального уровня ликвидных резервных активов ФНБ до 10% ВВП не повлияет на основные характеристики федерального бюджета 2022-2024 гг. и вносить какие-либо корректировки в проект закона о бюджете не потребуется.
Цена отсечения будет расти с $46,9 за баррель в 2025 г. до $58,3 в 2036 г., рассчитал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. «Если дело пойдет по стрессовому сценарию не исключено, что «отсечку» в какой-то момент пересмотрят на более низкую», – предположил эксперт.
По мнению Куликова, наиболее вероятный сценарий – нечто среднее между «инерционным» и «быстрым переходом». Вариант с падением ФНБ до нуля к 2035 г. пока что выглядит «жестковато» при нынешних темпах энергоперехода, но поэтому он и позиционируется как стрессовый, резюмировал Куликов.
С высокой вероятностью ликвидная часть ФНБ превысит порог в 10% ВВП уже в 2023 г., прогнозирует директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. По его мнению, сочетание профицитного бюджета, растущего ФНБ и ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка в 2022 г. начнет серьезно сдерживать экономический рост уже с 2022 г. Впрочем, такой консерватизм отчасти объясняется стремлением обезопасить бюджет не только от рисков энергоперехода, но и от возможного ужесточения американских санкций.
Предложение повысить лимит инвестиций из ФНБ небезосновательно, полагает Куликов. «Ненулевая величина фонда позволяет, как минимум, не заимствовать для обеспечения текущих расходов в неблагоприятной рыночной конъюнктуре – хотя бы поэтому фонд как подушку ликвидности пока стоит постараться сохранить», — пояснил эксперт.
Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах, напротив, считает, что процесс энергоперехода будет долгим, поэтому выгоднее ускорить процесс диверсификации доходов и больше вкладывать средств ФНБ в экономику.