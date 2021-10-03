Минфин заложил увеличение порога инвестирования ФНБ

Минфин разработал три сценария влияния климатической повестки на ФНБ. В наиболее благоприятном из них – «инерционном» – с 2025 г. сумма резервов относительно ВВП начинается снижаться. К этому моменту совокупный размер ФНБ достигнет 11,5%. Средняя цена нефти, согласно этому сценарию, $50-55 за баррель. К 2025 г. цена «отсечки» (с учетом ежегодной индексации) составит $46,9 за баррель. К 2036 г. – это предельный горизонт в расчетах Минфина – объем резервов упадет до 7% ВВП. По словам близкого к правительству источника, знакомого моделями Минфина, в инерционном сценарии расчеты произведены на основе базового прогноза Минэка.