Нефть останется главным видом топлива до 2045 года

Нефть останется главным видом топлива до 2045 годаСпрос будет поддерживаться за счет развивающихся стран
Нефть будет основным видом топлива в мировом энергобалансе до 2045 г., несмотря на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), говорится в докладе ОПЕК World Oil Outlook, опубликованном 28 сентября.
Согласно исследованию, в 2020 г. на долю нефти приходилось около 30% от энергоносителей. На фоне восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса к 2025 г. эта цифра может вырасти до 31%. Потребление нефти к этому моменту достигнет 104,4 млн барр./сутки против 90,6 млн барр./сутки в 2020 г. Но начиная с 2026 г. темпы роста потребления нефти начнут снижаться, а после 2035 г. спрос перестанет расти.
По данным ОПЕК, по состоянию на 2020 г. доля ВИЭ составляла 2,5% от общего энергобаланса. К 2045 г. доля ВИЭ увеличится более чем до 10%. Спрос же на нефть за тот же период возрастет с 82,5 млн до 99 млн барр./сутки н. э., но обеспечат его только развивающиеся страны, уточняется в докладе.
В качестве главного долгосрочного фактора, ограничивающего рост спроса на нефть, авторы доклада называют рост парка электромобилей. По прогнозу ОПЕК, к 2045 г. мировой автомобильный парк вырастет почти вдвое до 2,6 млрд единиц, при этом 20% будет приходиться на электромобили. Суммарное количество электромобилей к 2045 г. достигнет 500 млн единиц.
Тем не менее автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут по-прежнему занимать большую долю – около 76%, но спрос на них будет обеспечиваться в развивающихся странах. Таким образом, согласно докладу ОПЕК, спрос на нефть в транспортном сегменте до 2045 г. будет держаться на уровне 46–46,5 млн барр./сутки.
Не входящие в ОПЕК страны к 2030 г. выйдут на пик добычи в 71 млн барр./сутки. К 2045 г., согласно исследованию, этот показатель снизится до 65,5 млн барр./сутки. В США к этому периоду общая добыча жидких углеводородов упадет до 16,9 млн барр./сутки. Уровень добычи также снизится в Норвегии, Канаде, Китае, Колумбии и Индонезии. Добыча в странах ОПЕК увеличится с 35,7 млн барр./сутки в 2030 г. до 42,7 млн барр./сутки в 2045 г. Общая доля стран – членов картеля на мировом рынке нефти к 2045 г. вырастет до 39%, ожидают в картеле.
По оценке авторов исследования, Россия в период до 2026 г. может нарастить добычу нефти и газового конденсата с 10,6 млн до 11,5 млн барр./сутки на фоне запуска новых проектов и снятия ограничений в ОПЕК+. К 2030 г. РФ может выйти на уровень добычи в 11,6 млн барр./сутки, что станет рекордом. Но к 2045 г. общий тренд на снижение добычи затронет и Россию, которая уменьшит ее до 11,3 млн барр./сутки, прогнозирует ОПЕК.
Сегодня нефть является основным энергоносителем во всем мире, но в развитых странах постепенно будет увеличиваться доля ВИЭ, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, нефть как минимум до 2045 г. останется основным энергоресурсом в азиатских странах – прежде всего в Китае и Индии. В России будет наблюдаться постепенное увеличение доли электромобилей, однако нефть в России в качестве основного моторного топлива будет использоваться и после 2045 г., полагает аналитик.