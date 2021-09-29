Нефть останется главным видом топлива до 2045 года

Не входящие в ОПЕК страны к 2030 г. выйдут на пик добычи в 71 млн барр./сутки. К 2045 г., согласно исследованию, этот показатель снизится до 65,5 млн барр./сутки. В США к этому периоду общая добыча жидких углеводородов упадет до 16,9 млн барр./сутки. Уровень добычи также снизится в Норвегии, Канаде, Китае, Колумбии и Индонезии. Добыча в странах ОПЕК увеличится с 35,7 млн барр./сутки в 2030 г. до 42,7 млн барр./сутки в 2045 г. Общая доля стран – членов картеля на мировом рынке нефти к 2045 г. вырастет до 39%, ожидают в картеле.