Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые почти за три года

Кроме того, некоторые аналитики полагают, что высокую стоимость на нефть поддерживает рост цен на спотовый сжиженный природный газ (СПГ) и уголь. «Спрос на нефть может вырасти еще на 0,5 миллиона баррелей в день, или на 0,5% от мирового предложения нефти, поскольку высокие цены на газ вынуждают перейти от потребления газа к потреблению нефти», — отметил аналитик Commonwealth Bank по сырьевым товарам Вивек Дхар. Он добавил, что цены на энергоносители могут вырасти еще больше, если зима в северном полушарии окажется холоднее, чем ожидалось.