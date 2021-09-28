Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые почти за три года

Ведомости

Стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent к 9:15 мск 28 сентября достигла $80,57 за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи ICE. Это топливо подорожало выше $80 за баррель впервые с октября 2018 г., то есть почти за три года. 

За сегодняшний день цена Brent выросла уже на 1,3%. На закрытии вчерашних торгов она стоила $79,53 за баррель. В целом топливо дорожает с 23 августа, 21 сентября эта динамика ускорилась.

Растут в цене и фьючерсы нефти марки WTI. За сегодняшний день она подорожала на 1,4% — до $76,53 за баррель. Это максимум с 6 июля 2021 г. 

По данным аналитиков, опрошенных Reuters, инвесторы ожидают дальнейшего роста стоимости нефти из-за перебоев с поставками топлива, обусловленных ураганами в Мексиканском заливе. Они повредили трубопроводы и прочую технику, остановив процесс добычи на несколько недель.

«Инвесторы сохраняли бычий настрой, так как перебои с поставками в США из-за ураганов продолжаются дольше, чем ожидалось, в то время как спрос растет из-за ослабления мер изоляции и более широкого внедрения вакцинации против COVID-19», — пояснил главный аналитик Sunward Trading Чийоки Чен.

Кроме того, некоторые аналитики полагают, что высокую стоимость на нефть поддерживает рост цен на спотовый сжиженный природный газ (СПГ) и уголь. «Спрос на нефть может вырасти еще на 0,5 миллиона баррелей в день, или на 0,5% от мирового предложения нефти, поскольку высокие цены на газ вынуждают перейти от потребления газа к потреблению нефти», — отметил аналитик Commonwealth Bank по сырьевым товарам Вивек Дхар. Он добавил, что цены на энергоносители могут вырасти еще больше, если зима в северном полушарии окажется холоднее, чем ожидалось.

Ранее аналитики Bank of America заявили, что из-за дефицита газа на фоне холодной зимы нефть может подорожать до $100 за баррель в I квартале 2022 г. Текущую макроэкономическую ситуацию эксперты оценили как чрезвычайно благоприятную для нефтедобывающих компаний.

Ранее по теме: Bank of America допустил рост цен на нефть до $100 за баррель из-за дефицита газа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных