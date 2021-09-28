Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые почти за три года
Стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent к 9:15 мск 28 сентября достигла $80,57 за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи ICE. Это топливо подорожало выше $80 за баррель впервые с октября 2018 г., то есть почти за три года.
За сегодняшний день цена Brent выросла уже на 1,3%. На закрытии вчерашних торгов она стоила $79,53 за баррель. В целом топливо дорожает с 23 августа, 21 сентября эта динамика ускорилась.
Растут в цене и фьючерсы нефти марки WTI. За сегодняшний день она подорожала на 1,4% — до $76,53 за баррель. Это максимум с 6 июля 2021 г.
По данным аналитиков, опрошенных Reuters, инвесторы ожидают дальнейшего роста стоимости нефти из-за перебоев с поставками топлива, обусловленных ураганами в Мексиканском заливе. Они повредили трубопроводы и прочую технику, остановив процесс добычи на несколько недель.
«Инвесторы сохраняли бычий настрой, так как перебои с поставками в США из-за ураганов продолжаются дольше, чем ожидалось, в то время как спрос растет из-за ослабления мер изоляции и более широкого внедрения вакцинации против COVID-19», — пояснил главный аналитик Sunward Trading Чийоки Чен.
Кроме того, некоторые аналитики полагают, что высокую стоимость на нефть поддерживает рост цен на спотовый сжиженный природный газ (СПГ) и уголь. «Спрос на нефть может вырасти еще на 0,5 миллиона баррелей в день, или на 0,5% от мирового предложения нефти, поскольку высокие цены на газ вынуждают перейти от потребления газа к потреблению нефти», — отметил аналитик Commonwealth Bank по сырьевым товарам Вивек Дхар. Он добавил, что цены на энергоносители могут вырасти еще больше, если зима в северном полушарии окажется холоднее, чем ожидалось.
Ранее аналитики Bank of America заявили, что из-за дефицита газа на фоне холодной зимы нефть может подорожать до $100 за баррель в I квартале 2022 г. Текущую макроэкономическую ситуацию эксперты оценили как чрезвычайно благоприятную для нефтедобывающих компаний.