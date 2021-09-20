Bank of America допустил рост цен на нефть до $100 за баррель из-за дефицита газа
Дефицит газа на фоне холодной зимы может привести к росту цены на нефть до $100 за баррель в I квартале 2022 г., говорится в обзоре американского Bank of America Merrill Lynch.
«Дефицит на рынках газа может также привести к росту цен на нефть. Как подчеркнули наши стратеги по сырьевым рынкам, дефицит газа, который может усилиться, если зима будет холодной, может способствовать росту цены на нефть до $100 за баррель уже в I квартале 2022 г.», — говорится в отчете.
Среди компаний Европы, стран бывшего СССР и Ближнего Востока основным бенефициаром роста цен на нефть станет «Роснефть», считают аналитики. «Обвал цен на нефть в 2020 г. доказал, что "Роснефть" способна генерировать положительный свободный денежный поток даже при цене на нефть в $20 за баррель. Текущая макроэкономическая ситуация остается чрезвычайно благоприятной для нефтедобывающих компаний, и "Роснефть" смогла реализовать весь потенциал роста добычи в условиях ослаблений ограничений ОПЕК+», — отмечается в отчете Bank of America.
15 сентября 2021 г. стоимость фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE превысила $75 за баррель впервые со 2 августа. 15 сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляет 22,8 млрд куб. м газа. При этом 31 июля текущего года отставание от уровня запасов на ту же дату 2020 г. составляло 27,9 млрд куб. м, а по данным на 14 августа в европейских ПХГ было восполнено всего 31,9 млрд куб. м газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд куб. м.
Ранее американский инвестиционный банк J.P. Morgan повысил целевую цену акций «Роснефти» почти на 14% — до $10 за глобальную депозитарную расписку. По мнению аналитиков банка, большая часть потенциала обусловлена проектом «Восток Ойл», реализация которого еще не до конца отражена в оценке компании рынком. Продажа долей в проекте новым партнерам (например, из Индии или Китая) будет способствовать росту капитализации «Роснефти», считают в J.P. Morgan. По оценке J.P. Morgan, вклад в потенциал роста акций «Роснефти» вносит и высокая дивидендная доходность. По итогам 2021 и 2022 гг. она ожидается на уровне 9-12%.