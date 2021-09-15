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Цена нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с начала августа

Ведомости

Стоимость фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов 15 сентября превысила $75 за баррель впервые со 2 августа. К 16:18 мск ноябрьский фьючерс топлива продавался по $75,22 за баррель, подорожав за день на 2,2%, следует из данных межконтинентальной биржи ICE.

Цена Brent постепенно растет с 23 августа. «Ночные данные Американского института нефти показали более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти, что способствовало росту нефтяных котировок», — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Так, по данным Американского института нефти (API), объем запасов нефти в США на прошлой неделе сократился на 5,4 млн баррелей, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Те прогнозировали в среднем снижение на 3,9 млн баррелей. В целом же подобная динамика наблюдается уже несколько недель подряд.

В течение 15 сентября почти на 2,5% подорожала и нефть марки WTI. К 16:18 мск ее октябрьский фьючерс стоил $72,22 за баррель — это также максимальное значение со 2 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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