Цена нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с начала августа

Так, по данным Американского института нефти (API), объем запасов нефти в США на прошлой неделе сократился на 5,4 млн баррелей, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Те прогнозировали в среднем снижение на 3,9 млн баррелей. В целом же подобная динамика наблюдается уже несколько недель подряд.