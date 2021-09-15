Цена нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с начала августа
Стоимость фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов 15 сентября превысила $75 за баррель впервые со 2 августа. К 16:18 мск ноябрьский фьючерс топлива продавался по $75,22 за баррель, подорожав за день на 2,2%, следует из данных межконтинентальной биржи ICE.
Цена Brent постепенно растет с 23 августа. «Ночные данные Американского института нефти показали более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти, что способствовало росту нефтяных котировок», — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Так, по данным Американского института нефти (API), объем запасов нефти в США на прошлой неделе сократился на 5,4 млн баррелей, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Те прогнозировали в среднем снижение на 3,9 млн баррелей. В целом же подобная динамика наблюдается уже несколько недель подряд.
В течение 15 сентября почти на 2,5% подорожала и нефть марки WTI. К 16:18 мск ее октябрьский фьючерс стоил $72,22 за баррель — это также максимальное значение со 2 августа.