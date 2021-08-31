В ОПЕК спрогнозировали возвращение нефтяного рынка к профициту в 2022 году

ОПЕК, как узнало агентство, ожидает, что рынок нефти останется в дефиците (0,9 млн баррелей в сутки) до конца этого года, но достигнет профицита в 2,5 млн баррелей в день в 2022 г., поскольку группа увеличивает производство. Согласно базовому сценарию, JTC ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 5,95 млн баррелей в сутки в этом году в соответствии с предыдущим прогнозом и на 3,28 млн баррелей в сутки в следующем году.