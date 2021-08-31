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В ОПЕК спрогнозировали возвращение нефтяного рынка к профициту в 2022 году

Ведомости

Мировой рынок нефти может вернуться к профициту с начала 2022 г., сообщает Reuters со ссылкой на документ Объединенного технического комитета (JTC) ОПЕК, подготовленный к встрече организации 1 сентября.

ОПЕК, как узнало агентство, ожидает, что рынок нефти останется в дефиците (0,9 млн баррелей в сутки) до конца этого года, но достигнет профицита в 2,5 млн баррелей в день в 2022 г., поскольку группа увеличивает производство. Согласно базовому сценарию, JTC ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 5,95 млн баррелей в сутки в этом году в соответствии с предыдущим прогнозом и на 3,28 млн баррелей в сутки в следующем году.

Альтернативный сценарий предполагает, что на рынке нефти будет профицит в 400 000 баррелей в сутки в 2021 г. и 4,5 млн баррелей в сутки в 2022 г.

Накануне, 30 августа, министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес заявил, что ОПЕК может пересмотреть решение об увеличении добычи нефти, согласованное в конце июля. На этом фоне цены на фьючерсы Brent и WTI росли в пределах 1% до $72 и $69 за баррель соответственно, а до этого существенный рост обеспечили сообщения о приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида». В ряде районов работа большинства скважин была остановлена, в результате чего производство нефти в США упало на 15%.

На данный момент действие соглашения ОПЕК+, ограничивающего добычу нефти, продлено до конца 2022 г. С августа и до конца года страны, по договоренностям от 18 июля, начнут повышать объем добычи на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно.

Ранее по теме: Нефть продолжает дорожать в ожидании встречи ОПЕК+ 1 сентября
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных