Нефть продолжает дорожать в ожидании встречи ОПЕК+ 1 сентября

Нефть продолжает дорожать в ожидании встречи ОПЕК+ 1 сентябряСтраны могут пересмотреть квоты на рост добычи, но базовым остается вариант в 400 000 баррелей в сутки
Уже в среду, 1 сентября, группа стран ОПЕК+ может пересмотреть решение об увеличении добычи нефти, согласованное в конце июля. Об этом рассказал министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес. «Рынки замедляются. Поскольку в некоторых регионах началась четвертая волна COVID-19, мы должны быть осторожны и пересмотреть это увеличение. Рост на 400 000 баррелей в сутки может быть остановлен», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Заявление кувейтца было сделано на фоне приостановки добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида». В ряде районов работа большинства скважин была остановлена, в результате чего производство нефти в США упало на 15%.
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