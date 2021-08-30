Нефть продолжает дорожать в ожидании встречи ОПЕК+ 1 сентября

Уже в среду, 1 сентября, группа стран ОПЕК+ может пересмотреть решение об увеличении добычи нефти, согласованное в конце июля. Об этом рассказал министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес. «Рынки замедляются. Поскольку в некоторых регионах началась четвертая волна COVID-19, мы должны быть осторожны и пересмотреть это увеличение. Рост на 400 000 баррелей в сутки может быть остановлен», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).