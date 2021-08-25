Нефть дорожает на фоне аварии в Мексике и на ожиданиях решений ФРС

Нефть дорожает на фоне аварии в Мексике и на ожиданиях решений ФРСЦены могут подскочить до $80/барр., но затем пойдут вниз, полагают эксперты
Цены на нефть идут вверх на фоне аварии на нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex в Мексиканском заливе и на ожиданиях от пятничного заседания ФРС США. В среду баррель сорта Brent уже торговался по $71,5 против $65 в пятницу, 20 августа. За предыдущие две сессии Brent подскочила на 9%, WTI – на 8,7%, что стало максимальным ростом с ноября 2020 г. Этому росту предшествовали семь «медвежьих» сессий на нефтяном рынке: за неделю, закончившуюся 20 августа, котировки просели на 8–9%, что, напротив, стало сильнейшим падением с октября 2020 г.
Ситуация начала меняться в понедельник, 23 августа: накануне стало известно о пожаре на одной из платформ комплекса Ku-Maloob-Zaap в Мексиканском заливе. При аварии пять человек погибли, двое пропали без вести и шестеро получили травмы. Pemex после аварии остановила 125 скважин. Это снизило ее добычу на 421 000 барр./сутки, что составляет 25% всей добычи компании. Такое существенное падение объясняется тем, что пострадавшая платформа Ku-Alfa генерировала электроэнергию для соседних скважин.
Pemex сообщила о намерении ввести в строй резервный генератор. Уже 25 августа компания запустила 35 скважин, которые производят 71 000 барр./сутки, говорил генеральный директор Pemex Октавио Ромеро Оропеса. «Мы восстановим дополнительно 110 000 барр., открыв еще 29 скважин в течение следующих 36 часов. Мы ожидаем, что в следующий понедельник, 30 августа, все пострадавшее производство будет восстановлено», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Ku-Maloob-Zaap – одно из крупнейших месторождений нефти Мексики, где до аварии добывали 718 000 барр./сутки, это 40% всего производства страны. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 млрд барр.
Трейдеры США ожидали перебоев в поставках нефти из Мексики и возможных форс-мажоров, сообщает агентство Reuters, нефтеперерабатывающие и торговые фирмы готовились к задержкам доставки грузов. Три постоянных покупателя нефти «Майя» для США и Европы заявили агентству, что ожидают уведомления Pemex о форс-мажоре, если скважины не будут подключены в ближайшие дни. Источники Reuters сообщают, что компания вместо этого будет продавать нефть из наземных и морских хранилищ, чтобы выполнить контрактные обязательства.
Мнения опрошенных «Ведомостями» аналитиков относительно влияния аварии в Мексиканском заливе на рынок разделились.
Аналитик по нефти Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко считает, что авария влияет на нефтяные котировки. По ее словам, в краткосрочном периоде это чувствительный объем предложения для рынка. Многое будет зависеть от информационного поля вокруг ситуации, главным образом от сроков ввода оборудования в строй и возврата к прежним уровням добычи. В долгосрочном периоде, по ее мнению, не стоит ожидать цены выше $75/барр., но в моменте биржевые игроки могут оказывать более сильное влияние на цены – вплоть до $80/барр.
Перебои с добычей и поставками нефти всегда были причинами роста цен, ситуация с Pemex не исключение, соглашается замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дмитрий Пигарев. «Мы уже увидели реакцию рынка и рост цен выше $70/барр. На дальнейшее поведение цен будет влиять скорость восстановления добычи», – замечает он. Рост цен на нефть, вероятно, в значительной степени связан именно с аварией, полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. По его мнению, возобновление добычи может опять вернуть цены в диапазон $60–70/барр.
Управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова, напротив, считает, что авария не стала основным драйвером роста цен. Большее влияние оказывают настроения спекулянтов в преддверии симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле 27 августа. «Муссируются слухи, что регулятор из-за угрозы распространения дельта-штамма коронавируса не будет сворачивать программу стимулирования», – замечает она. Возможное сохранение стимулов ФРС и поддерживает цены, поясняет аналитик.
Крылова не ожидает превышения уровня $80/барр. в ближайшее время, потому что считает текущий рост избыточным. Среднесрочно она оценивает потенциал нефти консервативно, так как фактор поддержки спроса в виде автомобильного сезона уже сходит на нет, темпы роста экономики КНР замедляются, сланцевые производители в США планируют нарастить добычу в сентябре до максимумов с апреля 2020 г. – около 8 млн барр./сутки. «С учетом ожидаемой сезонной волны ухудшения ситуации с коронавирусом мы видим уязвимость спроса на энергоносители. Полагаем, что баланс может сместиться в профицит предложения в ближайшие пару кварталов», – отмечает она.
Текущая цена на нефть больше связана с ожиданиями повышения спроса, чем с ситуацией на платформе, согласен с Крыловой руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. При этом он не исключает роста цены до $80/барр. в краткосрочной перспективе, но не выше.
Цены в конце 2021 и в 2022 гг. будут по-прежнему зависеть от трех факторов: скорости восстановления спроса и пандемии, политики ОПЕК+ и добычи сланцевой нефти, говорит Маринченко. По его мнению, цена на нефть со следующего года опустится до уровня $50–60/барр., что приемлемо для большинства компаний и стран-экспортеров, поясняет он.
При этом все аналитики сошлись во мнении, что ситуация на платформе никак не повлияет на решение ОПЕК+ по параметрам сокращения добычи на заседании 1 сентября. Так как авария вряд ли будет иметь долгосрочные последствия для баланса спроса и предложения, реакция со стороны ОПЕК+ вряд ли последует, соглашается Маринченко. Теоретически ОПЕК может удивить рынок, не исключает Крылова. «Но мы пока не рассматриваем такой вариант, скорее все останется по-прежнему», – заключает она.