Нефть дорожает на фоне аварии в Мексике и на ожиданиях решений ФРС

Цены на нефть идут вверх на фоне аварии на нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex в Мексиканском заливе и на ожиданиях от пятничного заседания ФРС США. В среду баррель сорта Brent уже торговался по $71,5 против $65 в пятницу, 20 августа. За предыдущие две сессии Brent подскочила на 9%, WTI – на 8,7%, что стало максимальным ростом с ноября 2020 г. Этому росту предшествовали семь «медвежьих» сессий на нефтяном рынке: за неделю, закончившуюся 20 августа, котировки просели на 8–9%, что, напротив, стало сильнейшим падением с октября 2020 г.