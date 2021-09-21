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Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции

Эксперты считают прогноз министерства излишне оптимистичным
Анастасия Бойко
Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что эпидемиологический сценарий предполагает постепенную стабилизацию ситуации / Сергей Карпухин / ТАСС

Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на заседании правительства во вторник обновленный прогноз социально-­экономического развития России до 2024 г., на основе которого сформирован проект бюджета на ближайшую трехлетку. Министерство повысило прогноз по инфляции на конец года с 5 до 5,8% по сравнению с июльской промежуточной версией, а также улучшило оценку экономического роста в 2021 г. с 3,8 до 4,2%. При этом прогноз по росту ВВП в следующем году понижен с 3,2 до 3%.

Как отметил Решетников, экономика восстановилась на квартал раньше, чем это предполагалось ранее, и вместо III квартала восстановление произошло уже во втором. По его словам, положительное влияние также окажут разовые выплаты населению в августе и сентябре. В 2022 г. на рост ВВП будет оказывать влияние увеличение добычи нефти в рамках завершения сделки ОПЕК+, сдерживающее влияние будет оказывать ужесточение денежно-кредитной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных