Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляцииЭксперты считают прогноз министерства излишне оптимистичным
Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на заседании правительства во вторник обновленный прогноз социально-экономического развития России до 2024 г., на основе которого сформирован проект бюджета на ближайшую трехлетку. Министерство повысило прогноз по инфляции на конец года с 5 до 5,8% по сравнению с июльской промежуточной версией, а также улучшило оценку экономического роста в 2021 г. с 3,8 до 4,2%. При этом прогноз по росту ВВП в следующем году понижен с 3,2 до 3%.
Как отметил Решетников, экономика восстановилась на квартал раньше, чем это предполагалось ранее, и вместо III квартала восстановление произошло уже во втором. По его словам, положительное влияние также окажут разовые выплаты населению в августе и сентябре. В 2022 г. на рост ВВП будет оказывать влияние увеличение добычи нефти в рамках завершения сделки ОПЕК+, сдерживающее влияние будет оказывать ужесточение денежно-кредитной политики.