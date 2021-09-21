Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции

Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на заседании правительства во вторник обновленный прогноз социально-­экономического развития России до 2024 г., на основе которого сформирован проект бюджета на ближайшую трехлетку. Министерство повысило прогноз по инфляции на конец года с 5 до 5,8% по сравнению с июльской промежуточной версией, а также улучшило оценку экономического роста в 2021 г. с 3,8 до 4,2%. При этом прогноз по росту ВВП в следующем году понижен с 3,2 до 3%.